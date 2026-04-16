Misiles rusos atacan Kiev y otras ciudades ucranianas dejando 13 muertos

Bomberos cerca de edificios residenciales dañados en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Rusia lanzó ​durante la noche ataques con misiles y drones contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades, causando la ‌muerte de 13 personas, ‌entre ellas un niño de 12 años, dejando varias decenas de heridos y provocando graves daños en edificios, según informaron las autoridades este jueves.

En Kiev, el alcalde Vitali Klitschko dijo que cuatro personas, incluido el niño, habían fallecido. Siete personas murieron en Odesa y en la ciudad de Dnipró, al sureste ​del país, donde ⁠los ataques rusos incendiaron edificios residenciales; el gobernador regional informó ‌de que dos personas habían perdido la vida.

Klitschko ⁠dijo que 45 residentes de la ⁠ciudad resultaron heridos. Kiev sufrió otro ataque en la madrugada del jueves, según indicó, añadiendo que un dron, que volaba a muy ⁠baja altura, se estrelló contra un edificio de 18 ​plantas.

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Los servicios de emergencia de Ucrania cifraron ‌en cinco el número de ‌muertos en Kiev.

Las fotos publicadas en internet mostraban incendios fuera ⁠de control y columnas de humo elevándose hacia el cielo.

Klitschko dijo que los equipos de rescate habían rescatado a una madre y a su hijo de un edificio en un ​barrio céntrico ‌de Kiev donde la planta baja había sufrido graves daños. También señaló que los restos de un misil habían impactado en la sexta planta de un edificio de apartamentos en el barrio Podil.

Klitschko señaló que ⁠se había producido un gran incendio en un edificio de un barrio del norte de la capital y que cuatro trabajadores de los servicios médicos de emergencia habían resultado heridos, mientras que habían caído escombros en varios lugares.

DNIPRÓ Y ODESA, BAJO ATAQUE

Siete personas murieron y 11 resultaron heridas en ataques con misiles y drones ‌en la ciudad sureña de Odesa, según informó el jefe de la administración militar local.

"Anoche, la ciudad sufrió varias oleadas de ataques con misiles y drones", escribió Serhi Lysak en Telegram, informando de daños en infraestructuras y en un edificio residencial.

En Dnipró, el ‌gobernador regional Oleksandr Ganzha dijo que dos personas habían perdido la vida. Hizo un recuento de 27 heridos y publicó imágenes que ‌mostraban edificios residenciales ⁠en llamas.

En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, situada en el noreste, las autoridades ​informaron de que dos personas habían resultado heridas en ataques con drones.

Con información de Reuters