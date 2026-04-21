La UE espera que el miércoles se decida sobre el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, habla con los medios de comunicación

​La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ‌dijo que esperaba ‌que el miércoles se tomaran "decisiones positivas" sobre el préstamo de 90.000 millones de euros (105.940 millones de dólares) destinado a Ucrania.

La derrota electoral de este mes del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el ​adversario más acérrimo ⁠de Ucrania en la UE, podría ‌allanar el camino para el ⁠préstamo que Kiev necesita ⁠urgentemente para financiar la guerra con Rusia. El préstamo fue acordado inicialmente por todos ⁠los Estados miembros de la UE ​en diciembre.

"Esperamos que mañana ‌se tomen algunas decisiones ‌positivas sobre el préstamo de 90.000 millones", ⁠dijo Kallas a los periodistas el martes, mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunían ​en ‌Luxemburgo.

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"Ucrania realmente necesita este préstamo y también es una señal de que Rusia no puede aguantar más que Ucrania. Esto es extremadamente importante ⁠en este momento", añadió.

La ministra de Asuntos Exteriores irlandesa, Helen McEntee, se hizo eco de esa opinión.

"Es realmente importante que, como UE, avancemos en el préstamo de 90.000 millones de euros, que avancemos en ‌el vigésimo paquete de sanciones y que seamos capaces de ejercer tanta presión como sea posible sobre Rusia", dijo.

"Estuve en Ucrania con varios compañeros en las últimas ‌semanas y lo que está muy claro es que nos encontramos en ese punto de ‌inflexión en ⁠el que ese préstamo es absolutamente esencial", añadió McEntee.

(1 dólar = ​0,8495 euros)

Con información de Reuters