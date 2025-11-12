El Gobierno ucraniano suspende al ministro de Justicia por corrupción en el sector energético

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, asiste a una mesa redonda en la Cumbre sobre el Futuro de la Seguridad Energética, organizada por la AIE y el Gobierno del Reino Unido en Lancaster House, Londres, Reino Unido

v (Reuters) -El Gobierno ucraniano ha suspendido al ministro de Justicia, German Galushchenko, según anunció el miércoles el primer ministro, en el marco de una investigación sobre corrupción en el sector energético.

Las autoridades ucranianas acusaron a siete personas en relación con una presunta trama de sobornos por valor de 100 millones de dólares en la que estaban implicados altos cargos del sector de la energía y que ha provocado la ira de la opinión pública y centrado la atención en la lucha de Kiev contra la corrupción.

Galushchenko, que anteriormente había sido ministro de Energía, fue objeto de acciones de investigación, según informó el martes su ministerio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No especificó si estaba relacionado con el caso de corrupción energética investigado por la Oficina Nacional Anticorrupción.

Galushchenko se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno, afirmando que "la suspensión mientras dure la investigación es un escenario civilizado y apropiado" en una publicación en Facebook.

"Me defenderé ante la justicia y demostraré mi posición", añadió Galushchenko, sin dar más detalles sobre las causas de la investigación.

Las acusaciones de sobornos en el sector energético son especialmente delicadas para el público en general, que se enfrenta a largos apagones diarios en gran parte del país, incluso antes de que lleguen las bajas temperaturas invernales, mientras se defiende de los ataques masivos rusos a sus infraestructuras.

Con información de Reuters