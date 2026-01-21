Calor y cielo despejado en CABA y el Conurbano bonaerense: así será el clima este 21 de enero

Calor y cielo despejado en CABA y el Conurbano: así será el clima este 21 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 21 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles 21 la temperatura comenzará en una mínima de 20 grados y se elevará hasta alcanzar los 31 grados, mientras que el cielo se mantendrá despejado hasta la tarde, cuando comenzará a haber ligera nubosidad.

El jueves 22, de acuerdo al SMN, se espera que la temperatura se eleve y se encuentre entre una mínima de 22 grados y una máxima de 32, al tiempo que el cielo estará solo algo nublado.

¿Cómo será el verano en Argentina?

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El SMN estima que volverá a haber una ola de calor la próxima semana en el AMBA

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.