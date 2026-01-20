¿Ola de calor en marcha en el AMBA?: anticipan el día más sofocante de la semana 

Se esperan máximas de 34º en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del tiempo semanal para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), correspondiente al período comprendido entre el lunes 20 y el sábado 24 de enero.

Sin lluvias ni precipitaciones en proximidad, la Ciudad de Buenos Aires y zonas linderas del conurbano bonerense experimentarán un sostenido ascenso de temperatura que disparará al mercurio hasta una máxima de 34° C.

"A partir del miércoles, comenzará a rotar el viento al sector norte, favoreciendo el despegue de las temperaturas al cesar el aporte de aire proveniente del Río de la Plata", vaticinó el meteorólogo Mauricio Saldivar en Meteored.

Alerta de ola de calor en el AMBA, ¿qué día será el más sofocante?

Considerando que una ola de calor refiere a aquel evento desarrollado en un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales, el pronóstico del tiempo oficial publicado este martes por el SMN permite confirmar el desarrollo del fenómeno en el AMBA.

El miércoles 21 de enero la región metropolitana registrará una mínima promedio de 20° C, mientras que la máxima trepará hasta los 31° C. El viento soplará del sector Este, con chances de alcanzar una velocidad de hasta 31 km/h.

El jueves 22 de enero las temperaturas iniciales irán reflejando el ascenso constante: el umbral partirá de los 22° C promedio y escalará hasta los 32° C, con persistencia de viento Norte en las primeras horas de la jornada.

El viernes 23 de enero, el AMBA acentuará el clima cálido: nuevamente con viento del sector Norte, la temperatura mínima promediará los 22° C, en tanto que el techo del mercurio se ubicará en 32° C.

Finalmente, para el sábado 24 de enero, fin de la semana calendario, se dará paso al día más sofocante. Potenciando por el viento norte y humedad elevada, la temperatura mínima iniciará en 22° C, mientras que la máxima tocará los 34° C.