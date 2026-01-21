Final explicado de “¿Cómo se traduce este amor?", la serie surcoreana de Netflix

El nuevo drama surcoreano de Netflix.

¿Cómo se traduce este amor? es la nueva serie surcoreana romántica de Netflix, que desde su estreno el 16 de enero de 2026 ha generado un gran interés global. Creada por las renombradas hermanas guionistas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, y dirigida por Yoo Young-eun, esta producción mezcla comedia, drama y romance en un relato sobre comunicación, cultura y emociones humanas.

La historia de un romance inesperado

La trama sigue a Joo Ho-jin, un intérprete políglota extraordinario capaz de dominar múltiples idiomas: desde inglés hasta japonés e italiano, pero con pocas habilidades para el lenguaje amoroso y emocional de las relaciones humanas. Por otro lado está Cha Mu-hee, una actriz cuya carrera despega tras un accidente durante el rodaje de una película y que se convierte en una estrella internacional con altos estándares de perfección y hermetismo emocional.

El argumento toma ritmo cuando ambos terminan involucrados en la grabación de Romantic Trip, un reality show internacional de citas que los lleva desde Corea del Sur hasta Japón, Canadá e Italia. Las diferencias de personalidad, bagajes culturales y heridas del pasado plantean malentendidos que alimentan la historia y tensan su relación.

El final explicado de "¿Cómo se traduce este amor?"

El desenlace de la serie ofrece un cierre emotivo y reflexivo. Tras superar celos, malentendidos y conflictos personales, que incluyen visiones del alter ego de Mu-hee derivadas de traumas pasados, los protagonistas se separan temporalmente para enfrentar su historia personal y sanar heridas previas.

Finalmente, Joo Ho-jin y Cha Mu-hee se reencuentran en un observatorio en Corea del Sur, eligiendo confiar en su amor pese a las dificultades, y sellan su relación con un beso que simboliza, por fin, que han aprendido a “traducirse” mutuamente.

"¿Cómo se traduce este amor?", disponible en Netflix.

Reflexiones sobre el final de "¿Cómo se traduce este amor?"

Cuando Ho-jin y Mu-hee se reconcilian. Queda claro que el amor, como un idioma , no siempre se traduce con palabras claras, sino con empatía y acciones.

La separación temporal no es derrota, sino una oportunidad para que ambos curen sus heridas emocionales antes de comprometerse.

La serie plantea que comprender al otro es un proceso activo , lleno de altibajos, muy lejos de las nociones idealizadas del romance.

El viaje de los protagonistas sugiere que el amor puede aprenderse con el tiempo, aunque no exista una traducción literal de cada sentimiento.

En definitiva, ¿Cómo se traduce este amor? se posiciona como una comedia romántica con profundidad, que utiliza el k-drama para pensar en las conexiones humanas desde la comunicación, la empatía y la resiliencia emocional.