Reparto y de qué trata "A pesar de tí (Regretting You)", la película de comedia romántica: lista de actores

"A pesar de ti", una película basada en un libro best-seller.

La película A pesar de ti (título en español de Regretting You) se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de 2025 por su emotiva adaptación de la novela homónima de la autora estadounidense Colleen Hoover, conocida por sus best-sellers que exploran relaciones humanas intensas y realistas.

La trama sigue a Morgan Grant y a su hija adolescente Clara. Morgan quedó embarazada siendo muy joven y dedicó su vida a criar a Clara, sacrificando sueños personales. La relación entre madre e hija se vuelve tensa, llena de diferencias generacionales y expectativas encontradas.

La estabilidad familiar se rompe cuando un accidente fatal sacude sus vidas: la muerte de Chris Grant, padre de Clara y de Jenny, hermana de Morgan, y esposo de Morgan. Este suceso no solo desencadena el duelo, sino que también revela secretos que ni madre ni hija estaban preparadas para enfrentar.

Reparto principal de "A pesar de ti (Regretting You)"

Allison Williams como Morgan Grant: la protagonista adulta de la historia, una madre que debió crecer demasiado rápido y que enfrenta el duelo, los secretos del pasado y la necesidad de reconstruir su vida.

Allison Williams.

Mckenna Grace como Clara Grant: la hija adolescente de Morgan, rebelde y emocionalmente intensa, que vive el dolor de la pérdida mientras choca con su madre.

Mckenna Grace.

Scott Eastwood como Chris Grant: esposo de Morgan y padre de Clara, cuya muerte en un accidente es el hecho que desencadena el conflicto central de la película.

Scott Eastwood.

Dave Franco como Jonah Sullivan: un hombre cercano a la familia que se convierte en un apoyo clave para Morgan y en una figura fundamental en su proceso de sanación.

Dave Franco.

Mason Thames como Miller Adams: el interés amoroso de Clara, un joven marcado por sus propios conflictos familiares y una relación compleja con la protagonista adolescente.

Mason Thames.

La producción de "A pesar de ti (Regretting You)"​

Dirigida por Josh Boone (Bajo la misma estrella) y con guion de Susan McMartin (Mom y Two and a Half Men), la película es un drama romántico que llegó a las salas de cine en octubre de 2025, distribuida internacionalmente por Paramount Pictures en asociación con otras productoras.

Entre los productores se encuentran Brunson Green, Anna Todd, Flavia Viotti y Robert Kulzer, con la propia Hoover como productora ejecutiva. La fotografía principal se realizó a partir de marzo de 2025 en Atlanta, con Tim Orr como director de fotografía y música compuesta por Nathaniel Walcott, colaborador frecuente de Boone.

Con una narrativa centrada en los vínculos familiares, el dolor y la posibilidad de perdón, A pesar de ti busca resonar con públicos que valoran historias humanas intensas. La película combina melodrama con momentos de ternura y reflexión, invitando a los espectadores a explorar cómo la pérdida puede transformar incluso los lazos más profundos.