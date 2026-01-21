La empresa española Meliá prevé que las tarifas de los hoteles vacacionales suban un 5% en 2026

El logotipo de la cadena hotelera y resort española Meliá se exhibe en el Hotel Meliá Bilbao, en Bilbao, España

‍La mayor cadena hotelera de España, Meliá, espera que las tarifas de ‍las habitaciones en ⁠sus complejos españoles aumenten en torno a un 5% en 2026, en línea con el crecimiento total previsto de sus ingresos, según dijo el miércoles su consejero delegado, Gabriel Escarrer.

España es el segundo país más visitado del mundo después de ‌Francia, y las previsiones de Meliá ⁠coinciden en gran medida ⁠con las expectativas del Gobierno de un crecimiento continuado de la llegada de turistas, ‍con el país en camino de recibir cerca de 100 ⁠millones de visitantes en ‌2026.

La compañía, que se ha centrado en ampliar su oferta de lujo en los últimos años, ha registrado un aumento interanual del 10% en las ‌reservas en ‌lo que va de año, impulsado en parte por una fuerte temporada alta en las Islas Canarias y en sus estaciones de ​esquí.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Escarrer dijo a los periodistas el primer día de la Feria Internacional de Turismo Fitur, en Madrid, que el primer trimestre tenía buena pinta, sin dar más detalles sobre las cifras de ventas o beneficios.

Meliá planea ‍invertir 260 millones de euros (305 millones de dólares) en 2026 para completar la apertura de 50 nuevos hoteles, muchos de ellos en las regiones del Mediterráneo y ​el Caribe, después de invertir 315 millones de euros en 2025 principalmente en nuevas habitaciones ​de lujo, dijo el consejero delegado. Esto elevaría su parque total de ⁠hoteles a más de 400.

(1 dólar = 0,8522 euros)

Con información de Reuters