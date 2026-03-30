El dron ucraniano que cayó en Finlandia llevaba carga explosiva, según la policía

Un dron ucraniano que se estrelló en Finlandia el domingo transportaba una ojiva sin detonar, según una evaluación preliminar, informó el lunes la policía finlandesa.
Finlandia denunció el domingo una violación de su territorio en el sureste del país tras el accidente de dos drones ucranianos, lo que supone la primera vez que el conflicto entre Rusia y Ucrania se extiende al territorio finlandés.
"El UAV (vehículo aéreo no tripulado) que cayó al norte de Kouvola llevaba acoplada una ojiva sin detonar, según una evaluación preliminar de las autoridades", indicó la policía en un comunicado.
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Posteriormente, las autoridades finlandesas detonaron la aeronave de forma controlada, según la policía.
Las autoridades finlandesas lo identificaron como un gran dron ucraniano AN196, que tiene una envergadura de 6,7 metros y una longitud de 4,4 metros.
Con información de Reuters