Ucrania y Alemania firman un acuerdo sobre capacidades antibalísticas, según Zelenski

Reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas

Ucrania y Alemania firmaron un acuerdo sobre capacidades antibalísticas, dijo ‌el jueves el ‌presidente Volodímir Zelenski, quien instó a otros aliados occidentales a sumarse a la iniciativa y a obtener resultados antes del invierno boreal.

En su intervención en una reunión del ​Grupo de Contacto ⁠para la Defensa de Ucrania, ‌conocido como el "grupo de Ramstein", ⁠Zelenski señaló que ⁠Ucrania necesita con urgencia artillería de largo alcance y vehículos no tripulados. Asimismo, ⁠solicitó que se desarrollaran instrumentos ​financieros adicionales para financiar ‌al ejército ucraniano a ‌largo plazo.

"Los misiles balísticos rusos siguen ⁠siendo un problema, y necesitamos una respuesta a ese problema", afirmó Zelenskiy. "Para este invierno (boreal) ya deberíamos ​ver ‌resultados concretos de nuestro trabajo conjunto en materia de defensa antibalística. Es algo que todos necesitamos, no solo Ucrania, y se ⁠trata de un esfuerzo a largo plazo".

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La oficina de Zelenski informó de que Ucrania y Alemania desarrollarán capacidades antibalísticas y producirán conjuntamente el TerMIT, un vehículo terrestre no tripulado capaz de ‌transportar hasta 300 kilos de munición, equipo y agua a las posiciones del frente.

Los vehículos no tripulados se fabricarán en Alemania.

El ministro de Defensa ‌alemán, Boris Pistorius, señaló que varias empresas alemanas están interesadas en el proyecto.

Zelenski señaló ‌que ⁠Fire Point, el mayor fabricante de misiles y drones de ​Ucrania, es uno de los participantes en la iniciativa.

Con información de Reuters