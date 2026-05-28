Ucrania ratifica un préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para aumentar el gasto en defensa

FOTO DE ARCHIVO. Banderas ucranianas y europeas en el centro de Kiev, Ucrania

El Parlamento de Ucrania ratificó el jueves un acuerdo de préstamo ‌con la ‌Unión Europea, despejando el camino para una financiación de 90.000 millones de euros y permitiendo al Gobierno canalizar fondos récord a la defensa y a la guerra con Rusia, que lleva más de ​cuatro años.

Inmediatamente ⁠después de la votación, el presidente ‌Volodímir Zelenski agradeció a los ⁠legisladores y a los ⁠socios europeos, y dijo que los fondos de la UE reforzarían la resiliencia de Ucrania.

"Esta ⁠fue una de las votaciones ​más importantes, una que demuestra ‌el carácter constructivo de ‌nuestro trabajo conjunto y nuestra disposición ⁠a escucharnos unos a otros", dijo Zelenski.

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"La unidad en Ucrania es lo que siempre funciona para Ucrania".

El Parlamento ratificó ​el ‌acuerdo de préstamo con la UE con 298 votos, muy por encima de los 226 necesarios para lograr una mayoría.

La UE dio su ⁠aprobación final el mes pasado al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania después de que Hungría levantara su veto, poniendo fin a meses de retrasos y aliviando las presiones sobre el presupuesto estatal ‌ucraniano.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la votación allanaba el camino para los primeros desembolsos en junio.

El Gobierno espera recibir 3.200 ‌millones de euros el próximo mes y un total de 45.000 millones de euros este ‌año. Los ⁠45.000 millones de euros restantes se reservarían para 2027.

(Reporte adicional de ​Jekaterīna Golubkova en Tokio y Anna Pruchnicka en Gdansk; edición de Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)