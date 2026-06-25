Ucrania espera firmar acuerdos por más de 10.000 millones de euros en el foro de Polonia

FOTO DE ARCHIVO: La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, asiste a la salida a bolsa de la compañía de telecomunicaciones Kyivstar en el Nasdaq MarketSite de Nueva York, Estados Unidos

Ucrania espera firmar acuerdos por valor de más de 10.000 millones de euros durante los próximos dos días en una conferencia sobre la reconstrucción que se celebra en ‌Polonia, dijo este jueves su primera ministra, ‌al tiempo que la Unión Europea transfería a Kiev el primer tramo de un importante préstamo.

El anuncio, realizado al inicio de la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad portuaria báltica de Gdansk, aportó un tono positivo a un evento que parecía que iba a verse ensombrecido por una disputa entre Varsovia y Kiev sobre las masacres de la Segunda Guerra Mundial.

La primera ministra ucraniana, Yulia Syvyrdenko, dijo que Kiev esperaba firmar más de 160 acuerdos en la conferencia, que se celebra ​tras más de cuatro años ⁠de guerra desde la invasión rusa de Ucrania. Señaló que los acuerdos abarcarían ámbitos como ‌la defensa, los negocios y el desarrollo regional.

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"Los retos a los que se enfrenta ⁠nuestro continente son existenciales. (...) Nos vemos obligados a innovar ⁠para sobrevivir, y esto se ha convertido en nuestro superpoder", dijo. "Así pues, Ucrania refuerza la defensa europea. Ucrania refuerza la resiliencia energética".

"INVERTIR EN EL FUTURO DE EUROPA"

Svyrydenko anunció que se daría a conocer el ⁠primer tramo, de 3.200 millones de euros (3.630 millones de dólares), de un préstamo de la ​UE por valor de 90.000 millones de euros. La presidenta de la ‌Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que ‌el dinero se transferiría a Kiev el jueves, y el Ministerio de Finanzas de Ucrania ⁠confirmó posteriormente que se había recibido.

Ucrania ha informado que destinará el préstamo a defensa y seguridad, resiliencia energética y a cubrir su déficit presupuestario.

Von der Leyen señaló que el fondo de inversión prometido para la reconstrucción de Ucrania, respaldado por la UE, Francia, Alemania y Polonia, también estaba "listo para ponerse ​en marcha" y ‌podría movilizar alrededor de 500 millones de euros este año.

"El mensaje que enviamos a los inversionistas es sencillo", dijo. "Cuando invierten en Ucrania, no solo invierten en el futuro de Ucrania, sino también en el de Europa".

El foro de recuperación es el principal evento internacional anual dedicado a la reconstrucción de Ucrania tras la destrucción causada por los ataques rusos, incluidos ⁠los dirigidos contra las infraestructuras energéticas ucranianas.

La reconstrucción de la economía ucraniana costará unos 588.000 millones de dólares durante la próxima década, afirmaron en febrero el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Gobierno ucraniano.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que la elección de Gdansk como sede de la conferencia era simbólica, ya que la ciudad fue reconstruida tras quedar devastada durante la Segunda Guerra Mundial.

Tusk ha estado tratando de calmar las tensiones entre Kiev y Varsovia después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ‌bautizara una unidad del ejército con el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA, por sus siglas en ucraniano).

Algunos ucranianos consideran a los miembros del UPA héroes por la resistencia que opusieron contra la Unión Soviética y la Alemania nazi, y símbolos de la lucha de Kiev por la independencia de Moscú.

Sin embargo, el UPA también estuvo implicado en las masacres de Volinia, una serie de matanzas ocurridas entre 1943 y 1945 en ‌las que, según Polonia, unos 100.000 polacos fueron asesinados por nacionalistas ucranianos. Miles de ucranianos también murieron en matanzas de represalia.

El presidente polaco Karol Nawrocki, opositor político de Tusk, retiró a Zelenski una alta distinción a ‌raíz de esta controversia.

"Ucrania quiere, ⁠con razón, formar parte de una Europa unida", dijo Tusk. "La condición para una unificación verdadera y plena siempre ha sido la comprensión de la propia historia y ​una capacidad y voluntad genuinas de reconciliación".

(1 dólar = 0,8807 euros)

(Reportaje de Anna Pruchnicka y Emanuele Berro en Gdansk, Pawel Florkiewicz en Varsovia, Bart Meijer en Ámsterdam y Friederike Heine en Berlín; redacción de Olena Harmash y Alan Charlish; edición de Louise Heavens y Timothy Heritage; edición en español de María Bayarri Cárdenas)