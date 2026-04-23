Ucrania cuenta con drones teledirigidos capaces de alcanzar objetivos a gran distancia: ministro

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, habla con los medios de comunicación el día de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en la sede de la OTAN, en Bruselas

Ucrania ​ha desarrollado drones interceptores que pueden controlarse a distancia y son capaces de alcanzar ‌objetivos situados a cientos ‌o miles de kilómetros de distancia, dijo el jueves el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Ucrania carecía prácticamente de capacidad para fabricar drones cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022, pero ahora cuenta con una industria floreciente. ​Se ha ⁠puesto énfasis en los drones interceptores como un ‌medio más eficaz y económico para ⁠defenderse de los ataques con ⁠drones.

"Estamos lanzando un nuevo nivel de defensa aérea 'pequeña'. Ahora, el control de los interceptores es posible a ⁠una distancia de miles de kilómetros", ​escribió Fedorov en la aplicación de ‌mensajería Telegram.

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"Hoy tenemos un resultado ‌confirmado: el derribo de un objetivo a ⁠una distancia de cientos y miles de kilómetros. Ucrania es la primera del mundo en ampliar sistemáticamente el control remoto de los drones ​interceptores".

Fedorov ‌afirmó que el sistema "aumenta la eficiencia de la interceptación, minimiza los riesgos para los operadores y permite ampliar las capacidades sin estar atado a la línea del frente".

Las ⁠autoridades ucranianas estimaron la producción nacional de drones el año pasado en unos 4,5 millones y la capacidad ha aumentado desde entonces.

Ucrania sigue enfrentándose a intensos bombardeos de drones y misiles tras más de cuatro años de guerra con Rusia.

En el mayor ‌ataque de este año, ocurrido la semana pasada y en el que murieron 17 personas, Ucrania afirmó que sus unidades de la Fuerza Aérea habían derribado o neutralizado 31 misiles y 636 drones, ‌pero que 12 misiles y 20 drones alcanzaron sus objetivos.

Ucrania ha establecido una producción conjunta de armamento ‌con varios países ⁠europeos, y Kiev ha ofrecido ayuda a los países de Oriente Medio ​para contrarrestar los drones iraníes, firmando acuerdos con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Reuters