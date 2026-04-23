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Ucrania cuenta con drones teledirigidos capaces de alcanzar objetivos a gran distancia: ministro

23 de abril, 2026 | 16.53

Ucrania ​ha desarrollado drones interceptores que pueden controlarse a distancia y son capaces de alcanzar ‌objetivos situados a cientos ‌o miles de kilómetros de distancia, dijo el jueves el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Ucrania carecía prácticamente de capacidad para fabricar drones cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022, pero ahora cuenta con una industria floreciente. ​Se ha ⁠puesto énfasis en los drones interceptores como un ‌medio más eficaz y económico para ⁠defenderse de los ataques con ⁠drones.

"Estamos lanzando un nuevo nivel de defensa aérea 'pequeña'. Ahora, el control de los interceptores es posible a ⁠una distancia de miles de kilómetros", ​escribió Fedorov en la aplicación de ‌mensajería Telegram.

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"Hoy tenemos un resultado ‌confirmado: el derribo de un objetivo a ⁠una distancia de cientos y miles de kilómetros. Ucrania es la primera del mundo en ampliar sistemáticamente el control remoto de los drones ​interceptores".

Fedorov ‌afirmó que el sistema "aumenta la eficiencia de la interceptación, minimiza los riesgos para los operadores y permite ampliar las capacidades sin estar atado a la línea del frente".

Las ⁠autoridades ucranianas estimaron la producción nacional de drones el año pasado en unos 4,5 millones y la capacidad ha aumentado desde entonces.

Ucrania sigue enfrentándose a intensos bombardeos de drones y misiles tras más de cuatro años de guerra con Rusia.

En el mayor ‌ataque de este año, ocurrido la semana pasada y en el que murieron 17 personas, Ucrania afirmó que sus unidades de la Fuerza Aérea habían derribado o neutralizado 31 misiles y 636 drones, ‌pero que 12 misiles y 20 drones alcanzaron sus objetivos.

Ucrania ha establecido una producción conjunta de armamento ‌con varios países ⁠europeos, y Kiev ha ofrecido ayuda a los países de Oriente Medio ​para contrarrestar los drones iraníes, firmando acuerdos con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Reuters

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