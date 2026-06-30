Turquía dice que la OTAN se está adaptando al panorama de seguridad y que EEUU no se retirará

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa turco, Yasar Guler, asiste a una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en el marco de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la Alianza en Bruselas, Bélgica

La OTAN se está adaptando a un panorama de seguridad ‌en constante evolución ‌y Estados Unidos no tiene intención de abandonar la alianza, ha declarado a Reuters el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara la próxima ​semana.

Turquía acogerá ⁠a 32 líderes de la OTAN, así ‌como a responsables de la ⁠región del golfo Pérsico ⁠y de Asia-Pacífico, los días 7 y 8 de julio, en un contexto de tensiones ⁠dentro de la alianza en torno ​al reparto de cargas, el ‌gasto en defensa y ‌las quejas de EEUU sobre la falta ⁠de implicación de los aliados en la reapertura del estrecho de Ormuz.

En respuestas escritas, Guler dijo que la cumbre se centraría ​en ‌la unidad del bloque, en evaluar el aumento del gasto en defensa de los aliados, en reforzar la cooperación en la industria de defensa ⁠y en aumentar el apoyo a Ucrania. Ankara debería participar en las iniciativas europeas de defensa, añadió.

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"La OTAN sigue siendo una plataforma sin parangón y fundamental para la seguridad y la defensa euroatlánticas. No consideramos el período ‌que estamos atravesando como una crisis, sino como un proceso de adaptación al cambiante entorno de seguridad", dijo Guler.

Señaló que Estados Unidos no tenía intención de retirarse de la OTAN, ‌pero que deseaba que los aliados europeos y Canadá asumieran una mayor responsabilidad en la ‌seguridad de ⁠Europa, lo que, según él, debe incluir a Ankara en sus ​planes e iniciativas de defensa.

(Reportaje de Tuvan Gumrukcu; edición de Jonathan Spicer y Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)