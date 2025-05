Patrimonio cultural e historia milenaria: Quintela inauguró un novedoso sitio arqueológico en La Rioja

La Rioja apuesta al turismo y mejora las estructuras que hay en la provincia para continuar como uno de los destinos más elegidos en el norte argentino. En ese marco, el gobernador Ricardo Quintela inauguró el sitio arqueológico Parque Estrellas de Vinchina, el cual está destinado a revalorizar el patrimonio histórico y natural de la región, que es reconocida por su legado indígena y sus imponentes formaciones geológicas.

Al respecto, Quintela publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "¿Qué nos ofrece Vinchina? Hospitalidad de su gente y hermosos paisajes como los del parque arqueológico Estrellas de Vinchina que ya está listo para recibir a todo el turismo mostrando a través de sus piezas y espacios, la historia de esta tierra. Hoy quedó inaugurado y mi deseo es que todos y todas puedan disfrutarlo, no solo quienes llegan de otras provincias o países sino también la gente de La Rioja, porque no hay nada mejor que conocer de dónde somos. En este nuevo aniversario de Vinchina, empezar el día con una actividad en un lugar tan mágico, es un gran regalo".

"Vinchina es la puerta de entrada a uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia, la Reserva Provincial Laguna Brava. Es por eso que existe la necesidad de contar con oficinas de atención turística aptas para recibir al turismo con todas las comodidades. Inauguramos la remodelación total de la terminal, y la construcción de las nuevas oficinas de atención y promoción turística, con la infraestructura adecuada para que, entre el sector público y el privado, puedan brindar un servicio de calidad a todos los visitantes", enfatizó el mandatario riojano.

Un trabajo integral

El proyecto comprendió la puesta en valor integral de la zona, que además incluyó la refacción total del centro de interpretación, la mejora de senderos, luminarias, la fachada de ingreso y la creación de un nuevo espacio para visitantes y la comunidad. Además, en el lugar funcionará una Casa de Té, que combinará servicios gastronómicos con el entorno paisajístico y cultural del lugar.

Otro de los ejes fue la articulación con el Museo Qyllur Ñam, que desarrolló un programa de capacitación para guías de sitio. Esto generó nuevos puestos de trabajo y brindó la oportunidad de fortalecer el perfil profesional del turismo local. Otra novedad fue la firma del convenio correspondiente al Programa Turismo en Bici, la cual es una iniciativa que promueve el ecoturismo y fomenta prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. El Ministerio de Turismo y Culturas, y el Municipio de Vinchina acordaron el comodato de 10 bicicletas MTB, que ampliarán la oferta turística del departamento.