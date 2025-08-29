Buenas noticias para el turismo: confirmaron feriado largo en octubre, tras la presión del sector y los aportes del Congreso

Tras el trabajo intenso de la Comisión de Turismo del Congreso de la Nación, precedida por La Rioja, el Gobierno nacional informó nuevas disposiciones respecto a los feriados nacionales para habilitar fin de semanas largo y así fomentar la circulación de turistas en todo el país. El Decreto 614/2025 establece que las fechas que sean festivas y o conmemorativas para la Nación, podrán ser trasladables en la semana.

Cabe destacar que esta iniciativa fue impulsada por la propia diputada riojana Gabriela Pedrali, quién llevó el reclamo del sector turístico el cual atraviesa una de las mayores crisis. El turismo en La Rioja se transformó en un área clave en el desarrollo productivo de la misma.

Marcha atrás por parte del Gobierno nacional

La resolución establece que los feriados nacionales trasladables que caigan en sábado o domingo podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, de acuerdo al Boletín Oficial. Bajo este criterio, el próximo feriado trasladable sería el domingo 12 de octubre, día en que se conmemora el Día de la Diversidad y Respeto Cultural.

A su vez, tal como precisaron, busca adoptar una previsibilidad a la organización de actividades productivas, educativas y turísticas. La decisión impacta a la administración pública como al sector privado.

La importancia de los feriados para el turismo en las provincias

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora riojana Gabriela Pedrali, había realizado una reunión para analizar la crítica situación que atraviesa el sector turístico en todo el país como consecuencia de la crisis económica nacional. En la reunión se analizó la necesidad imperiosa de estimular el turismo a través de las “fechas trasladables”.

En ese marco, la diputada nacional aseguró en su cuenta de X (ex Twitter): "La balanza turística viene presentando un saldo negativo respecto a años anteriores y es algo que nos preocupa y ocupa. Hoy en Comisión, recibimos a autoridades provinciales, ex funcionarios y especialistas quienes expusieron la realidad crítica de cada región".

"La intención es poner sobre la mesa este panorama y avanzar en normativas que permitan revertirlo, como es el proyecto que impulsamos para restablecer el fin de semana largo del 12 de Octubre, entendiendo al Turismo como una actividad estratégica clave para el país", concluyó la funcionaria.

Durante la reunión, Pedrali subrayó que “el turismo es una actividad clave para impulsar las economías locales y el desarrollo”, y destacó la necesidad de “planificación y políticas nacionales articuladas con municipios y provincias” para que los beneficios de la actividad puedan desplegarse de manera efectiva.