De Tucumán al mundo: Tafí del Valle competirá en un prestigioso certamen de ONU Turismo

En lo alto del mapa tucumano, Tafí del Valle se prepara para un salto clave como destino turístico a nivel internacional. La localidad fue elegida como una de las ocho representantes argentinas para competir en los Best Tourism Villages 2026, impulsados por ONU Turismo: un reconocimiento que posiciona al destino de la provincia en la élite global del turismo rural.

La distinción no es menor: se trata de la primera vez que Tafí del Valle logra una postulación de este nivel internacional. El programa de ONU Turismo evalúa a pueblos de menos de 15.000 habitantes que destacan por preservar su identidad cultural, su entorno natural y un modelo de desarrollo sostenible.

En este contexto, la candidatura tucumana compitió con destinos de todo el país en un proceso técnico riguroso que evaluó documentación, planificación turística y estándares de sostenibilidad. El anuncio se realizó en Mendoza, durante la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, tras un proceso de selección entre 56 localidades de 19 provincias.

Identidad, cultura y paisaje como carta de presentación

Ubicado a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, Tafí del Valle combina paisajes de cerros, ríos y el dique La Angostura con una fuerte identidad cultural viva. Las comunidades originarias diaguitas, las mujeres copleras y las tradiciones artesanales fueron clave en la evaluación. También se destacó el Museo Jesuítico La Banda, construido en 1718, y la Ruta del Artesano, donde familias locales preservan técnicas ancestrales de tejido en lana con telares criollos y tintes naturales.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, subrayó que la candidatura es el resultado de más de un año de trabajo articulado entre áreas del gobierno provincial y el municipio. “Mostramos la calidad de nuestros servicios, la infraestructura hotelera, las cabañas, la gastronomía y, sobre todo, la hospitalidad de la gente”, señaló.

Por su parte, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, remarcó que Tafí del Valle “representa exactamente lo que el mundo busca hoy: naturaleza, identidad y desarrollo sustentable con raíces culturales fuertes”.

Qué evalúa ONU Turismo en esta distinción

El programa Best Tourism Villages distingue a localidades rurales que logran equilibrar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y preservación cultural. Entre los criterios se incluyen la integración comunitaria, la protección del patrimonio y la capacidad de generar empleo a través del turismo.

Los resultados finales de la edición 2026 serán anunciados en los últimos meses del año.