Trump impone nuevos aranceles estadounidenses a medicamentos, camiones y muebles

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre su memorando sobre la aplicación de la pena de muerte en Washington D.C., en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

26 sep (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves una nueva ronda de aranceles punitivos sobre una amplia gama de bienes importados, incluidas tasas del 100% sobre medicamentos de marca y del 25% sobre camiones pesados, que entrarán en vigor la próxima semana.

Los aranceles han sido una característica del segundo mandato de Trump, con amplios gravámenes a los socios comerciales que van del 10% al 50% y otros impuestos selectivos sobre una amplia variedad de productos, arrojando una sombra sobre las perspectivas económicas mundiales y paralizando la toma de decisiones empresariales.

Los anuncios, realizados en la red social Truth Social, no incluían detalles sobre si los nuevos gravámenes se aplicarían además de los aranceles nacionales o si las economías con acuerdos comerciales, como la Unión Europea y Japón, quedarían exentas. Tokio dijo que todavía estaba analizando el impacto potencial de las nuevas medidas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump también dijo que empezaría a aplicar un arancel del 50% a los armarios de cocina y tocadores de baño y del 30% a los muebles tapizados, y que todos los nuevos aranceles entrarían en vigor a partir del 1 de octubre.

"La razón de esto es el 'ABUNDANTE FLUJO' a gran escala de estos productos a Estados Unidos por parte de otros países", dijo Trump en Truth Social en referencia a los aranceles sobre los artículos para el hogar.

Las acciones de las empresas farmacéuticas de toda Asia se hundieron cuando los inversores reaccionaron a la noticia, con la australiana CSL tocando su mínimo en seis años, la japonesa Sumitomo Pharma cayendo más de un 5% y el Hang Seng Biotech Index de Hong Kong bajando alrededor de un 2,5%.

Un índice que sigue a los fabricantes chinos de muebles también caía un 1,1%.

Las nuevas medidas se consideran parte del cambio del Gobierno de Trump hacia autoridades legales mejor establecidas para sus medidas arancelarias, dados los riesgos asociados con un caso ante la Corte Suprema sobre la legalidad de sus aranceles globales de barrido.

El nuevo arancel del 100% sobre cualquier producto farmacéutico de marca o patentado se aplicará a todas las importaciones a menos que la empresa ya haya iniciado la construcción de una planta de fabricación en Estados Unidos, dijo Trump.

El grupo industrial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America dijo que las empresas "siguen anunciando cientos de miles de millones en nuevas inversiones en Estados Unidos. Los aranceles ponen en riesgo esos planes".

La Administración Trump ha abierto una decena de investigaciones sobre las ramificaciones de seguridad nacional de las importaciones de turbinas eólicas, aviones, semiconductores, polisilicio, cobre, madera y minerales críticos para formar la base de nuevos aranceles.

Trump anunció esta semana nuevas investigaciones sobre equipos de protección personal, artículos médicos, robótica y maquinaria industrial.

Con información de Reuters