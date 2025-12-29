Trump dice que EEUU y Ucrania están "más cerca" de un acuerdo de paz, pero quedan "asuntos delicados"

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dan la mano durante una rueda de prensa tras su almuerzo de trabajo en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, EEUU

Por Andrea Shalal y Gram ‍Slattery

PALM BEACH, EEUU, 29 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que él y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaban "cada vez ‍más cerca, quizá muy cerca" ⁠de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque reconoció que el destino de la región del Dombás sigue siendo una cuestión clave sin resolver.

Los dos líderes hablaron en una rueda de prensa conjunta tras reunirse en el complejo de Trump en Florida, Mar-a-Lago, el domingo por la tarde. Ambos informaron de avances en dos de las cuestiones más polémicas de las conversaciones de paz: las garantías de seguridad para Ucrania y la división de la región del Dombás, en el este de Ucrania, que ‌Rusia intenta capturar.

Tanto Trump como Zelenski ofrecieron pocos detalles y no ⁠dieron una fecha límite para completar un acuerdo ⁠de paz, aunque Trump dijo que estará claro "en unas semanas" si las negociaciones para poner fin a la guerra tendrán éxito. Dijo que deben resolverse algunos "asuntos delicados" en ‍torno al territorio.

Zelenski afirmó que se ha alcanzado un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania. Trump se mostró algo más cauto ⁠y dijo que estaban al 95% del ‌camino hacia ese acuerdo, y que esperaba que los países europeos "asumieran gran parte" de ese esfuerzo con el respaldo de Estados Unidos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una publicación en la red social X después de que Trump se reuniera con Zelenski, dijo que se había progresado en materia de garantías de seguridad. Macron ‌dijo que ‌los países de la llamada Coalición de los Dispuestos se reunirían en París a principios de enero para finalizar sus "contribuciones concretas".

Zelenski ha dicho anteriormente que espera suavizar una propuesta de Estados Unidos para que las fuerzas ucranianas se retiren completamente del Dombás, una exigencia rusa que significaría ceder ​parte del territorio en poder de las fuerzas ucranianas. Mientras Moscú insiste en obtener todo el Dombás, Kiev quiere que el mapa se congele en las líneas de batalla actuales.

Tanto Trump como Zelenski dijeron el domingo que el futuro del Dombás no se había resuelto, aunque el presidente estadounidense dijo que las discusiones están "avanzando en la dirección correcta". Estados Unidos, en busca de un compromiso, ha propuesto una zona económica libre si Ucrania abandona ‍la zona, aunque sigue sin estar claro cómo funcionaría esa zona en términos prácticos.

"Está sin resolver, pero cada vez más cerca. Es muy difícil", dijo Trump.

Los líderes tampoco ofrecieron mucha información sobre los acuerdos a los que habían llegado para proporcionar seguridad a Ucrania una vez finalizada la guerra, algo que Zelenski describió el domingo como "el hito clave ​para lograr una paz duradera".

Rusia ha dicho que cualquier despliegue de soldados extranjeros en Ucrania es inaceptable.

Zelenski dijo que cualquier acuerdo de paz tendría que ser aprobado por el Parlamento de ​Ucrania o por un referéndum. Trump dijo que estaría dispuesto a hablar con el Parlamento si eso garantizara el acuerdo.

