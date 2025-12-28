Ventas navideñas: pese al leve repunte, desde Formosa advirtieron que el consumo sigue sin recuperarse

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtieron que el leve repunte de las ventas navideñas no alcanza para revertir el deterioro del consumo interno y "expone con claridad el impacto del ajuste económico aplicado a nivel nacional". Así lo señaló el defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, al analizar el crecimiento del 1,3% en las ventas de los comercios minoristas PyMEs durante las fiestas.

Según indicó el funcionario en comunicación con medios locales, ese dato “plantea fuertes interrogantes más que alivio” en relación con la situación económica general. En ese sentido, sostuvo que “en un contexto de fuerte austeridad presupuestaria impulsada por el Gobierno nacional, el repunte estuvo lejos de reflejar una recuperación genuina del consumo y se apoyó, casi exclusivamente, en promociones agresivas y en la reaparición del crédito como salvavidas de corto plazo”.

Gialluca remarcó además que, de acuerdo con información de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, nueve de cada diez comercios debieron implementar acciones especiales para sostener las ventas. En ese marco, precisó que “descuentos por pago en efectivo de hasta el 50%, financiación en cuotas y condiciones comerciales más flexibles se volvieron la norma, no la excepción”.

En cuanto al nivel de gasto, detalló que el ticket promedio se ubicó en $36.266, aunque con marcadas diferencias entre rubros. “Mientras el calzado trepó a $60.041, sectores más masivos como librerías quedaron muy por debajo, con $34.484”, explicó.

Asimismo, señaló que en una consulta realizada a alrededor de una docena de comerciantes de la ciudad, la mayoría consideró que las ventas apenas cumplieron con las expectativas, mientras que cerca de un tercio reconoció resultados algo mejores, generalmente asociados a “estrategias puntuales de financiamiento de entidades bancarias o a beneficios provinciales”.

El defensor del Pueblo también alertó sobre el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. En ese punto, citó un informe elaborado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires, que reveló que el 72% de los argentinos redujo sus gastos personales o familiares en los últimos meses por razones económicas.

“Según el relevamiento, de alcance nacional y realizado entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, el 43% de los hogares efectuó recortes significativos, mientras que otro 29% aplicó reducciones menores”, indicó Gialluca, quien agregó que el impacto es mayor en mujeres y en los sectores de menores ingresos. En ese escenario, advirtió que la falta de recuperación del consumo continúa siendo uno de los principales signos de alerta para la economía cotidiana.