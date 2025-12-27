Las ventas en supermercados de Formosa crecieron 1,6% en octubre y cortaron seis meses de caída

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las ventas en los supermercados de Formosa registraron un crecimiento del 1,6% en octubre respecto del mes anterior. El dato marca un punto de inflexión luego de seis meses consecutivos de caídas intermensuales.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el índice de ventas totales a precios constantes mostró además un aumento interanual del 2,7% en comparación con octubre de 2024. En la misma línea, el acumulado de enero a octubre de 2025 presentó una variación positiva del 2,7% respecto a igual período del año pasado.

El informe del Indec precisó que la suba del 1,6% frente a septiembre representa una recuperación del consumo en supermercados, luego de un semestre de retrocesos mensuales en el indicador. En cuanto a los autoservicios mayoristas, el organismo informó que el índice de ventas totales a precios constantes registró en octubre una caída interanual del 9,3%. Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2025 reflejó una disminución del 7,6% en comparación con el mismo período de 2024.

No obstante, pese a la baja interanual, los autoservicios mayoristas también mostraron una mejora mensual, con un incremento del 4,2% respecto de septiembre, mes en el que se había registrado una caída del 4,9% en las ventas.

Banco Formosa

En un escenario de crisis económica generalizada por las políticas libertarias de Javier Milei, el Banco Formosa continúa acompañando a los formoseños con grandes beneficios, promociones y financiamientos para la organización de las familias formoseñas.

Al respecto, en diálogo con El Comercial, la especialista en finanzas personales, Brenda Sarmiento, remarcó los beneficios que implica operar dentro del sistema bancario, y destacó la seguridad financiera. Según explicó, una de las principales ventajas es la protección del dinero por sobre quienes guardan el efectivo en sus hogares están expuestos a robos o pérdidas.

En ese sentido, subrayó que los avances tecnológicos permiten a las entidades bancarias aplicar medidas de seguridad como la encriptación de datos y la verificación en dos pasos, lo que brinda mayor tranquilidad a los usuarios. A esto se suman seguros contra fraude y otras garantías que protegen los fondos de los clientes en un contexto donde los delitos informáticos son cada vez más frecuentes.

La posibilidad de adquirir beneficios financieros

Otro aspecto central señalado para Sarmiento es el acceso a créditos y servicios financieros. Contar con una cuenta bancaria posibilita acceder a préstamos y tarjetas de crédito, herramientas fundamentales para concretar proyectos personales, adquirir una vivienda o impulsar un emprendimiento. Además, la especialista destacó la importancia de la construcción de un historial crediticio, ya que este permite a las entidades evaluar la capacidad de pago y, si se gestiona de manera responsable para condiciones financieras en el futuro.