Banco Formosa lanzó una promoción con 40% de reintegro para usuarios de su billetera digital Onda: todos los detalles

El Banco Formosa presentó una nueva promoción que beneficiará a miles de usuarios de su billetera digital Onda, con reintegros del 40% en compras y un tope mensual de devolución de $50.000 por cuenta. La iniciativa, vigente desde noviembre, busca fomentar el uso de medios de pago digitales, impulsar el consumo local y ofrecer una herramienta concreta a las familias para ahorrar y planificar su presupuesto en un contexto económico desafiante.

De acuerdo con lo anunciado por la entidad, los pagos realizados mediante el QR de la app Onda recibirán un reintegro automático del 40% del valor de cada operación, hasta alcanzar el tope mensual establecido. El beneficio se aplica tanto en comercios locales adheridos como en rubros esenciales (supermercados, farmacias, combustibles, librerías o tiendas), incentivando la compra dentro de la provincia y la utilización de herramientas digitales desarrolladas por el propio banco.

El cálculo es sencillo: para obtener el máximo reintegro de $50.000 mensuales, el usuario debería realizar compras por $125.000 utilizando la app Onda. Si el gasto es menor, la devolución se aplica en forma proporcional. Por ejemplo, una persona que gaste $62.500 en el mes recibirá $25.000 de reintegro directo en su cuenta.

“Queremos que las familias formoseñas encuentren en el Banco Formosa herramientas simples y efectivas para estirar su presupuesto. Con Onda, el ahorro se vuelve tangible y previsible: pagar con el celular deja una devolución real en la cuenta. Ese compromiso con soluciones claras y accesibles es la forma en que acompañamos la economía cotidiana de nuestros clientes”, destacó Daniel Padin, gerente general del Banco Formosa, en comunicación con medios locales.

La promoción incluye beneficios para los comercios adheridos, que recibirán un reintegro del 20% sobre las ventas realizadas a través del QR de Onda, con un tope mensual de $100.000. De esta forma, el banco busca fortalecer el circuito comercial interno y consolidar el ecosistema de pagos digitales dentro del territorio provincial.

Según remarcaron desde la entidad, esta medida tiene un doble impacto positivo: por un lado, estimula la adhesión de nuevos comercios al sistema Onda. Por otro, impulsa la reactivación económica local, al promover que los flujos de consumo y reintegro permanezcan dentro de la provincia.

Para aprovechar la promoción, los usuarios deben realizar sus pagos exclusivamente desde la app Onda en comercios adheridos. Los pasos para acceder son simples:

Descargar la aplicación Onda Siempre desde Google Play o App Store. Registrarse con los datos personales requeridos. Escanear el QR del comercio o mostrar el propio desde la app para completar la compra.

El reintegro se calcula automáticamente sobre cada operación y se acredita dentro de los plazos establecidos por el banco. Los términos y condiciones completos pueden consultarse en el sitio oficial: www.bancoformosa.com.ar. Además del reintegro, Onda ofrece una característica diferencial: el saldo remunerado. Esto significa que el dinero que el usuario mantiene en su cuenta no queda inmóvil, sino que genera un rendimiento diario, manteniendo la posibilidad de usarlo libremente para pagar, transferir o extraer.