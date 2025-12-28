Los trabajos a iniciarse en enero de 2026 configurarán un paso relevante para el movimiento logístico vinculado a Vaca Muerta.

El gobierno de Río Negro firmó el acta oficial que da inicio a la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial 69, trazado que conecta el empalme con la Ruta Nacional 151 y llega hasta la localidad de Labrador, en el Municipio de Campo Grande.

Los trabajos a iniciarse en enero de 2026 configurarán un paso relevante para el movimiento logístico vinculado a Vaca Muerta. Su deterioro había generado dificultades para la circulación diaria de vecinos, transporte de cargas y servicios.

"Firmamos el inicio de la obra de la Ruta Provincial 69, una vía clave para quienes viven, trabajan y se mueven todos los días entre el Alto Valle y Neuquén. Con fondos del Bono VMOS vamos a reconstruir 10 kilómetros completos, mejorar la iluminación y la señalización, y hacer la ruta más segura para el tránsito pesado. Una obra concreta, pensada para la gente y para acompañar el crecimiento de la región", destacó el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck en X (exTwitter).

¿Cómo serán las obras de reconstrucción de la Ruta Provincial 69?

El proyecto contempla la reconstrucción de calzada de la Ruta Provincial 69, el emplazamiento de una intersección canalizada de hormigón en el acceso a Villa Manzano y una dársena de pesaje para vehículos pesados en Labrador. Se trata de una intervención clave para acompañar el crecimiento del tránsito pesado vinculado al desarrollo de Vaca Muerta y mejorar la seguridad vial en la zona.

También se prevé la iluminación, señalización horizontal y vertical, reubicación de garitas de colectivos, dársenas para transporte público y mejoras en las banquinas.

La firma seleccionada para el pleno de las tareas en la trazada que atraviesa es Campo Grande es Ribeiro S.R.L., una empresa neuquina cuya propuesta económica fue considerada de “precio razonable” por el comité evaluador. Su oferta asciende a $3.614 millones, por encima del presupuesto oficial, fijado en $3.299 millones, pero dentro de los parámetros que el organismo evaluó como convenientes.

Con esta obra, el gobierno de Río Negro busca cumplir con el compromiso de transformar los ingresos extraordinarios del acuerdo VMOS en obras concretas, con una mirada federal y equitativa. Las mejoras viales se suman a escuelas, hospitales, polideportivos, equipamiento educativo y de salud, consolidando un plan de desarrollo territorial pensado para todos los rionegrinos.