MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó en el programa de ayer 28 de diciembre.

Este último domingo 28 de diciembe tuvo lugar la décima gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los siete cocineros de peor desempeño en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por el único lugar a disposición en el balcón, reservado para el mejor de la noche.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día ("Momi" Giardina, Andy Chango, el "Turco" Hunsaín, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Ian Lucas y el "Chino" Leunis) observaron tras abrir la puerta un estudio ambientado en Nepal, lo que sirvió de clara pista para entender cuál iba a ser el desafío en esta ocasión.

Previo a ello, tuvieron que girar una ruleta que repartía beneficios (como más minutos para cocinar) o desventajas (menos tiempo o incluso la quita de ingredientes). Una vez hecho eso, debieron llevar a cuestas una pesada mochilla y "escalar" una maqueta del Annapurna (la décima montaña más alta del mundo) para tomar la bandera del color que les correspondía.

Andy Chango, "Momi" Giardina, La Joaqui y Susana Roccasalvo tuvieron las azules, por lo que tuvieron que cocinar momo, una especie de dumpling. En cuanto a los demás, les tocó dal baht (un curry de lentejas nepalí). Una vez consumido el tiempo, llevaron adelante sus platos y en su mayoría no contentaron las exigencias de Donato De Santis; Germán Martitegui y Damián Betular, que en varias ocasiones sufrieron el exceso de picante en las preparaciones. El punto más extremo fue a la hora de probar la de "Momi": una masa cruda y una salsa que asqueó al "tano", al punto tal que recibió de manera automática el delantal negro.

¿Quién subió al balcón?

El mano a mano final para subir al balcón fue entre Ian Lucas y el Turco Hunsaín.

Por decisión unánime, que según el jurado no demoraron en tomar, fue Ian Lucas (en un mano a mano decisivo con el "Turco" Hunsaín) quien tuvo el beneficio de permutar el delantal gris por el blanco, salvádonese de la gala de eliminación. Por lo tanto, la mirará desde arriba junto a Evangelina Anderson, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Martínez, Marixa Balli, Maxi López y La Reini.

¿Quiénes están en riesgo de irse hoy?

Quienes están en peligro de irse este lunes 29 de diciembre en la gala de eliminación son Andy Chango, Susana Roccasalvo, La Joaqui, el "Chino" Leunis, "Momi" Giardina y el "Turco" Hunsaín. A ellos se les suma "Cachete" Sierra, que tuvo el peor plato en la gala de beneficios previa a la Navidad.