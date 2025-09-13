Juez de EEUU prorroga bloqueo de deportaciones de niños migrantes no acompañados de Guatemala

FOTO ARCHIVO: Niños migrantes pasan tiempo en un área de recreación afuera de Casa Padre, un refugio de inmigrantes para menores no acompañados, en Brownsville, Texas

Un juez federal estadounidense extendió el bloqueo a los intentos del Gobierno del presidente Donald Trump de deportar a niños guatemaltecos no acompañados con casos de inmigración activos, congelando la política hasta el martes para dar más tiempo a considerar la disputa.

El juez de distrito estadounidense Timothy Kelly, con sede en Washington, D.C., emitió el fallo después de una audiencia el 10 de septiembre en la que interrogó a un abogado del Departamento de Justicia sobre la declaración inexacta de un colega de que todos los padres de los niños habían solicitado su regreso a Guatemala.

La demanda se deriva de un intento del Gobierno de Trump de deportar repentinamente a 76 menores guatemaltecos no acompañados el 31 de agosto, despertando a los niños en las horas previas al amanecer durante un fin de semana festivo y apresurándolos a subir a los aviones solo para ser bloqueados por la orden de emergencia de un juez.

Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, dijo al juez durante una audiencia de emergencia ese mismo día que los padres habían solicitado las deportaciones. Dos días después, Reuters publicó un informe de la fiscalía general de Guatemala que decía que la mayoría de los padres de unos 600 menores bajo custodia estadounidense no habían podido ser localizados. De 115 localizados, muchos no querían que sus hijos regresaran a Guatemala.

Kelly, designado por Trump, citó el informe en una audiencia el 10 de septiembre, lo que llevó a otro abogado del Departamento de Justicia a retirar la declaración anterior de Ensign.

Lucrecia Prera, directora de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala, que elaboró el informe, dijo que las autoridades guatemaltecas reciben regularmente uno o dos menores no acompañados por día desde México o Estados Unidos, pero nunca se les había pedido que aceptaran hasta 100 en un momento dado.

La mayoría de los niños que Estados Unidos trata de devolver proceden de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Alta Verapaz, explicó. Esas regiones de Guatemala se caracterizan por una población mayoritariamente indígena y comunidades agrícolas con altos índices de desnutrición y pobreza.

Prera dijo que algunas familias habían hipotecado sus casas para pagar el viaje de sus hijos a Estados Unidos.

Con información de Reuters