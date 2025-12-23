Corte Suprema de EEUU  rechaza despliegue militar de Trump en el área de Chicago, por ahora

FOTO DE ARCHIVO: Presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del ICE, en Chicago, Illinois

Por Andrew ‍Chung y Jan Wolfe

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) - La Corte Suprema de ‍Estados Unidos ⁠se negó el martes a permitir que Donald Trump envíe tropas de la Guardia Nacional al área de Chicago, cuando el presidente republicano está ampliando el uso del ejército para fines internos ‌en jurisdicciones gobernadas por ⁠demócratas, una política ⁠que los críticos consideran un intento de castigar a los adversarios y ‍sofocar la disidencia.

Los jueces dejaron en pie por ⁠ahora una orden judicial ‌que bloqueaba el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional en una impugnación legal interpuesta por funcionarios ‌de ‌Illinois y líderes locales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado autorizar el despliegue mientras se tramitaba ​el caso.

"En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha logrado identificar una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois", sostuvo la mayoría ‍del tribunal en una opinión no firmada.

Tres conservadores en la corte dijeron que estaban en desacuerdo con la decisión: los jueces ​Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch.

La Casa Blanca no respondió de ​inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters