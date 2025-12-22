No es solo caminar: después de los 40, el ejercicio que recomiendan científicos japoneses para fortalecer músculos

A partir de los 40 años, mantenerse activo es fundamental para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a realizar entrenamientos de alta exigencia. En ese contexto, especialistas coinciden en que lo importante no es empezar con rutinas extremas, sino evitar el sedentarismo. Y allí aparece una pregunta frecuente: ¿alcanza con caminar o es necesario algo más?

Diversos estudios indican que salir a caminar de forma regular es un excelente punto de partida. Se trata de una actividad accesible, de bajo impacto y fácil de sostener en el tiempo. Caminar mejora la circulación, ayuda a controlar el peso, reduce el estrés y favorece la salud cardiovascular.

Ahora bien, los científicos sostienen que, una vez incorporado el hábito, conviene dar un paso más. En este punto, se recomienda un enfoque que ganó relevancia en los últimos años: el método japonés de caminata por intervalos.

Caminata japonesa, ejercicio recomendado para después de los 40

Este sistema, conocido como Interval Walking Training, fue estudiado por primera vez en Japón y sus resultados se publicaron en la revista Mayo Clinic Proceedings. La propuesta es simple: alternar períodos de caminata normal con tramos de caminata rápida.

La rutina más popular consiste en caminar tres minutos a un ritmo normal y luego tres minutos a paso rápido, repitiendo la secuencia al menos cinco veces. En total, se completan 30 minutos de actividad.

¿Cuáles son los beneficios del método japonés?

En cinco meses, con un mínimo de cuatro sesiones por semana, se observaron mejoras en la capacidad aeróbica, la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre. Además, este tipo de entrenamiento contribuye a fortalecer la musculatura, mejorar la composición corporal y mantener la funcionalidad física.

Además, otro beneficio de la caminata japonesa es que se puede realizar al aire libre y se adapta fácilmente a distintas condiciones físicas.