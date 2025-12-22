Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes en CABA.

El costo de alquilar en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una preocupación para quienes buscan vivienda. La demanda se mantiene sólida, pero los aumentos de precios ya no son tan vertiginosos como en años anteriores, con incrementos más moderados en ciertas zonas. Enteráte cuánto cuesta alquilar un 2 ambientes en diciembre del 2025.

Según datos de Zonaprop, en noviembre de 2025 los alquileres en CABA subieron 2,2 por ciento, acumulando un aumento del 32,6 por ciento en lo que va del año, una cifra que supera la inflación oficial del 27,2 por ciento para el mismo período. Si se compara con el año anterior, los precios crecieron un 35,6 por ciento, por encima del índice inflacionario del 31 por ciento, pero por debajo del ajuste por Índice de Contratos de Locación (ICL), que fue del 40 por ciento.

Estas cifras reflejan una desaceleración considerable en los aumentos, especialmente si se tiene en cuenta que entre octubre de 2023 y octubre de 2024 el incremento había sido del 90,63 por ciento. Esto indica que el mercado de alquileres transita ahora una etapa más estable después de años con subas abruptas.

Cuáles son los barrios más económicos para alquilar

Para quienes buscan opciones más económicas, los barrios del Sur y algunos sectores del Oeste porteño concentran las alternativas más accesibles, manteniendo valores promedio por debajo de otras zonas de la ciudad. En contraste, áreas tradicionalmente caras como Palermo y Belgrano continúan con incrementos, aunque a un ritmo menor que en años anteriores.

El análisis por barrios muestra que ciertas zonas experimentaron subas más pronunciadas en el último año, mientras que otras, especialmente en el corredor norte, registraron aumentos más suaves. Por eso, elegir barrios limítrofes o con ajustes contenidos puede resultar clave para conseguir un alquiler más conveniente.

Los barrios que más subieron son Nueva Pompeya (+45%), Santa Rita, (+43%) Villa del Parque (+43%), Mataderos (+44%) y Lugano (+52%). Por el contrario, los que menos aumentaron son Recoleta (+31%), Retiro (+32%), Colegiales (+32%) y Villa Urquiza (+34%).

Los barrios más caros para alquilar un departamento de 2 ambientes

Puerto Madero: $1.238.741

Núñez: $818.018

Palermo: $714.676

Los barrios más baratos para alquilar un departamento de 2 ambientes

Lugano: $584.087

Constitución: $628.163

Floresta: $639.271