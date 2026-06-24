Trump y un senador republicano discuten a voces sobre la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Trump, acompaña al líder de la mayoría del Senado, John Thune, al almuerzo del Comité Directivo Republicano del Senado, en Washington.

Por David Morgan y ​Patricia Zengerle

WASHINGTON, 24 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue objeto de duras críticas por ‌la guerra con Irán ‌el miércoles, en una reunión a puerta cerrada con sus compañeros republicanos, poco antes de que su Gobierno solicite al Congreso decenas de miles de millones de dólares para financiar el conflicto.

Varios republicanos presentes en la reunión a puerta cerrada dijeron que Trump mantuvo una acalorada discusión con ​el senador republicano Bill ⁠Cassidy, quien señaló que el Gobierno debe explicar el ‌acuerdo marco que Trump firmó la semana ⁠pasada, el cual ofrece incentivos financieros ⁠a Irán pero no cumple ninguno de los objetivos que él mismo estableció al inicio de la guerra.

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"El pueblo estadounidense necesita ⁠saber más de lo que se nos está ​contando", dijo Cassidy a periodistas. "No parece, aunque ‌no lo sé con certeza, ‌que esto esté yendo por el camino que nos ⁠habían dicho".

La acalorada discusión con un miembro del propio partido de Trump fue otro ejemplo de cómo la guerra ha golpeado a Trump antes de las elecciones de noviembre, ​que ‌determinarán el control del Congreso.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses cree que la guerra ha merecido la pena, según una encuesta de Reuters/Ipsos, y el índice de aprobación de Trump se encuentra en su ⁠nivel más bajo desde que volvió al cargo el año pasado.

La bronca ocurrió el día después de que el Senado votó a favor de instar a Trump a poner fin a la guerra, en lo que supuso una reprimenda en gran medida simbólica.

Cassidy fue uno de los cuatro republicanos que respaldaron la ‌resolución, junto con los demócratas de la oposición.

Trump no mencionó la disputa con Cassidy, quien fue derrotado por un rival respaldado por Trump en unas elecciones primarias a principios de este año. Más tarde, criticó la votación del Senado.

"Irán ve eso y ‌se pregunta: '¿De qué va todo esto?”'. No tiene ningún sentido, ¿verdad?", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Varias horas después, el ‌Gobierno solicitó al ⁠Congreso 70.000 millones de dólares para cubrir el costo de la guerra, que se suman al ​presupuesto militar estadounidense de 867.000 millones de dólares.

Con información de Reuters