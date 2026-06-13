Trump se reunirá con líderes de Oriente Medio y asistirá a la sesión sobre Ucrania en el G7

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá ‌con líderes ‌de Oriente Medio y asistirá a una sesión de trabajo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la cumbre del G7 que se celebrará en ​Francia la próxima ⁠semana, dijeron el sábado ‌altos funcionarios del gobierno estadounidense.

Los ⁠funcionarios indicaron que ⁠Trump se reuniría por separado con los líderes de Egipto, Qatar, Emiratos ⁠Árabes Unidos, Francia e ​India. No se había ‌previsto ninguna reunión bilateral ‌con Zelenski, pero ambos líderes ⁠podrían reunirse al margen de la cumbre, añadieron.

Trump tenía previsto plantear en la cumbre cuestiones ​de ‌interés común con los líderes, entre ellas el crecimiento y el desarrollo económicos, la resiliencia de la cadena ⁠de suministro, la migración ilegal y la inteligencia artificial, según uno de los funcionarios.

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También tenía previsto trabajar en el refuerzo de la resiliencia de la cadena de suministro de ‌minerales críticos necesarios para las tecnologías avanzadas.

Poco después, la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, informó que el mandatario ofrecerá una cena ‌a Trump el miércoles en el Palacio de Versalles, cerca de París, ‌tras la ⁠cumbre del G7.

Con información de Reuters