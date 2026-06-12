Trump presiona para anular los procesos de destitución de su primer mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación para restablecer la pesca comercial estadounidense en el Pacífico, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados están presionando a los ‌parlamentarios para que ‌aprueben una resolución destinada a anular los procesos de destitución de su primer mandato, dijo el jueves un representante de la Casa Blanca, confirmando así una información publicada en el Wall Street Journal.

Trump fue sometido a dos procesos de ​destitución por ⁠la Cámara de Representantes de EEUU durante ‌sus primeros cuatro años en el cargo. ⁠El primero se basó ⁠en un presunto abuso de poder, y fue absuelto a principios de 2020. El segundo le acusaba ⁠de incitación a la insurrección por ​el ataque perpetrado el 6 de ‌enero de 2021 contra ‌el Capitolio de EEUU por parte de sus ⁠seguidores.

Trump se libró de la destitución en ambos casos y su ira por estos procesos contribuyó a impulsar su campaña presidencial de ​2024, ‌en la que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

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El Journal informó de que Trump y su equipo quieren que los parlamentarios aprueben una resolución destinada a anular ⁠los procesos de destitución.

Altos cargos de la Casa Blanca han instado enérgicamente a que se avance en esta cuestión, dijo un representante de la Casa Blanca a los periodistas.

El Journal señaló que la resolución permitiría a Trump reclamar una victoria simbólica en ‌un tema que le ha perseguido desde su primer mandato, pero que tendría poca relevancia jurídica, ya que la Constitución no prevé ningún procedimiento para anular un juicio político.

"No es de extrañar ‌que las personas sensatas estén reconociendo estos esfuerzos fraudulentos y estén interesadas en anular esas acciones vergonzosas", ‌dijo la portavoz ⁠de la Casa Blanca, Abigail Jackson, cuando se le pidió un comentario ​sobre la noticia.

Con información de Reuters