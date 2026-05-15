Trump dice que está perdiendo la paciencia con Irán y que no le ha pedido ningún favor a China

El presidente estadounidense Trump visita China

Por Trevor Hunnicutt y Jana ​Choukeir

A BORDO DEL AIR FORCE ONE/DUBAI, 15 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se le estaba acabando la paciencia con Irán y que el ‌mandatario chino, Xi Jinping, había coincidido ‌en que Teherán debía reabrir el estrecho de Ormuz, pero China no dio indicios de que fuera a intervenir.

Mientras regresaba de Pekín el viernes tras dos días de conversaciones con Xi, Trump dijo que estaba considerando si levantar las sanciones estadounidenses a las empresas petroleras chinas que compran petróleo iraní. China es el mayor comprador de petróleo iraní.

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Sus comentarios no aclararon si Pekín podría usar su influencia con Teherán para poner fin a un conflicto que, ​afirmó el país asiático, nunca ⁠debería haber comenzado.

"No estoy pidiendo ningún favor porque, cuando pides favores, tienes que devolverlos", ‌dijo Trump cuando un periodista le preguntó en el avión de vuelta ⁠a casa si Xi se había comprometido firmemente a ⁠presionar a los iraníes para que reabrieran el estrecho.

"Básicamente, hemos aniquilado sus fuerzas armadas (las de Irán). Puede que tengamos que hacer un poco de limpieza", agregó.

Xi no hizo comentarios sobre sus ⁠conversaciones con Trump sobre Irán, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió ​un comunicado contundente en el que se expresaba la frustración ‌de Pekín con la guerra de Irán.

"Este conflicto, ‌que nunca debería haber ocurrido, no tiene razón para continuar", dijo el ministerio.

Irán cerró ⁠efectivamente el estrecho a la mayor parte del tráfico marítimo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, lo que provocó una interrupción sin precedentes en el suministro energético mundial.

Estados Unidos suspendió sus ataques contra Irán el mes pasado, pero ​inició un ‌bloqueo de sus puertos. Teherán dijo que no desbloquearía el estrecho hasta que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo. Trump ha amenazado con atacar de nuevo a Irán si no llega a un acuerdo.

"No queremos que tengan un arma nuclear, queremos que el estrecho esté abierto", dijo Trump en Pekín, sentado junto ⁠a Xi.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Teherán había recibido mensajes de Estados Unidos en los que se indicaba que Washington estaba dispuesto a continuar las conversaciones.

"Esperamos que, con el avance de las negociaciones, lleguemos a una buena conclusión para que el estrecho de Ormuz pueda quedar completamente asegurado y podamos acelerar la normalización del tráfico a través del estrecho", dijo a periodistas en Nueva Delhi.

Irán, que lleva mucho tiempo negando que tenga intención de fabricar un arma ‌nuclear, ha rechazado poner fin a su investigación nuclear o a renunciar a sus reservas ocultas de uranio enriquecido, para frustración de Trump.

"No voy a ser mucho más paciente. Deberían llegar a un acuerdo", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en el programa "Hannity" de Fox News, sugiriendo que el uranio enriquecido solo necesitaba ser asegurado por Estados Unidos por "relaciones ‌públicas" más que por necesidad práctica.

Tras las conversaciones entre Trump y Xi el jueves, la Casa Blanca dijo que el líder chino había dejado clara la oposición de China a cualquier intento iraní de ‌cobrar un peaje por ⁠el uso del estrecho.

Trump dijo que Xi también prometió no enviar equipo militar a Irán. "Es una declaración importante", dijo Trump en "Hannity".

Al ser preguntado sobre ​las sanciones estadounidenses a las refinerías chinas que compran petróleo iraní, dijo a los periodistas en su avión: "Hablamos de eso y voy a tomar una decisión en los próximos días".

Con información de Reuters