Trump critica al canciller alemán Merz y le pide que deje de entrometerse en la crisis de Irán

Entrenamiento del ejército alemán en una base militar de Munster

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el ‌jueves al ‌canciller alemán Friedrich Merz, y dijo que debería centrarse en intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y dedicar "menos tiempo ​a entrometerse" ⁠en los esfuerzos por hacer ‌frente a la "amenaza nuclear ⁠iraní".

Trump lleva ⁠varios días enzarzado en una disputa con Merz sobre la guerra ⁠en Irán. El martes ​dijo que el canciller ‌no sabía de ‌lo que hablaba, después de ⁠que el líder alemán comentó que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos ​en ‌las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.

Trump hizo los comentarios ⁠en una publicación en su plataforma Truth Social.

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"El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania (¡donde ha ‌sido totalmente ineficaz!), y a arreglar su país en crisis, especialmente en materia de inmigración y energía, y menos tiempo ‌a entrometerse en los asuntos de quienes están acabando con la ‌amenaza ⁠nuclear iraní, haciendo así del mundo, incluida Alemania, ​un lugar más seguro", publicó Trump.

Con información de Reuters