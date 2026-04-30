Trump critica al canciller alemán Merz y le pide que deje de entrometerse en la crisis de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves al canciller alemán Friedrich Merz, y dijo que debería centrarse en intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y dedicar "menos tiempo a entrometerse" en los esfuerzos por hacer frente a la "amenaza nuclear iraní".
Trump lleva varios días enzarzado en una disputa con Merz sobre la guerra en Irán. El martes dijo que el canciller no sabía de lo que hablaba, después de que el líder alemán comentó que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.
Trump hizo los comentarios en una publicación en su plataforma Truth Social.
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"El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!), y a arreglar su país en crisis, especialmente en materia de inmigración y energía, y menos tiempo a entrometerse en los asuntos de quienes están acabando con la amenaza nuclear iraní, haciendo así del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro", publicó Trump.
Con información de Reuters