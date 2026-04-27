Trump califica al sospechoso del ataque en la cena de la prensa de "tipo bastante enfermo"

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras un tiroteo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos

Por Jana Winter, Steve Holland ​y Steve Gorman

WASHINGTON, 27 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el sospechoso acusado de intentar atacar a funcionarios del ‌Gobierno durante una gala de ‌etiqueta celebrada el sábado por la noche era un "tipo bastante enfermo" que había sido denunciado a las fuerzas del orden por sus familiares.

Trump dijo en entrevistas televisivas que el sospechoso, identificado por un funcionario como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, había publicado lo que Trump describió como un manifiesto "anticristiano".

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"Era cristiano, creyente, y luego se convirtió en anticristiano, y cambió mucho", dijo Trump a CBS. "Probablemente era ​un tipo bastante enfermo".

En ⁠el manifiesto, Allen se autodenomina un "asesino federal amistoso" y dice que planeaba atacar ‌a funcionarios del Gobierno de Trump, priorizándolos de mayor a menor ⁠rango, pero excluyendo al director del FBI, ⁠Kash Patel, dijo un agente de las fuerzas del orden a Reuters. Allen citó la teología cristiana al afirmar que intentaba proteger a quienes se veían perjudicados por las ⁠políticas del Gobierno.

"Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida ​no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes ‌del opresor", se lee en el manifiesto, ‌según el agente.

El manifiesto, que fue enviado a los familiares de Allen poco ⁠antes del ataque, se burlaba de la "demencial" falta de seguridad en el Washington Hilton, donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, añadió el funcionario. Allen fue detenido en el lugar de los hechos.

"Lo ​primero que noté ‌al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia", escribió supuestamente el autor del manifiesto. "Entro con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza".

Los caóticos acontecimientos plantearon nuevas dudas sobre la seguridad de los altos cargos estadounidenses, muchos ⁠de los cuales se encontraban reunidos en el amplio salón de baile del hotel. Trump aprovechó la atención suscitada por el incidente para promocionar el salón de baile que tiene previsto construir en la Casa Blanca como un lugar más seguro para este tipo de eventos.

"Este suceso nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto militar que se está construyendo actualmente en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente ‌rápido!", escribió Trump en Truth Social.

El sospechoso viajó en un tren de Amtrak desde Los Ángeles a Chicago y luego a Washington, y se registró en el Hilton el viernes, dijo el fiscal general en funciones de EEUU, Todd Blanche, en varios programas de entrevistas dominicales, y añadió que Trump y los principales miembros de su Gobierno ‌eran los probables objetivos. En Estados Unidos, los pasajeros de tren no están obligados a pasar por detectores de metales como los de los aeropuertos.

Amtrak dijo que está cooperando con la ‌investigación.

(Información adicional de ⁠Bo Erikson, Kanishka Singh, David Shepardson, Tim Reid, Steve Gorman, Jasper Ward, Gram Slattery, Andrea Shalal y Katharine Jackson en Washington; Nichola ​Groom en Los Ángeles y Mike Spector en Nueva York; escrito por David Lawder, Tim Reid y Andy Sullivan; edición de William Mallard, Sergio Non, Ross Colvin, Caitlin Webber, Bill Berkrot, Deepa Babington y Nick Zieminski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)