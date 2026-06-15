Trump amenaza a Francia con un arancel al vino si no retira el impuesto digital, según el NY Post

El presidente Donald Trump advirtió el lunes que Estados Unidos "no tendrá más remedio" que aplicar aranceles del 100% al vino francés, a menos que París elimine su impuesto digital sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses.
Trump dijo que transmitió la advertencia directamente al presidente francés, Emmanuel Macron, exigiéndole que eliminara el impuesto del 3% sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses o se enfrentara a aranceles en el mercado estadounidense.
"Le pedí que no gravara a las empresas estadounidenses y, si lo hacen, no tendré más remedio que aplicar un arancel del 100% a todos los champanes y vinos procedentes de Francia", dijo Trump al New York Post en una entrevista. "Todo lo que (Macron) tiene que hacer es eliminar el impuesto sobre las ventas y no tendría ese tipo de presión".
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Los responsables de la Casa Blanca y del Elíseo no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
El alcohol se encuentra entre las principales exportaciones de la UE a EEUU, con un valor aproximado de 9.000 millones de euros (10.460 millones de dólares) en 2024, según datos de Eurostat, y algunos productos, como el coñac Rémy Martin y el champán, deben producirse en regiones europeas específicas.
Francia aplica desde 2019 un impuesto del 3% sobre los ingresos por servicios digitales obtenidos en Francia por empresas con ingresos superiores a 25 millones de euros en el país y a 750 millones de euros en todo el mundo.
(1 dólar = 0,8607 euros)
(Reportaje de Chandni Shah en Bangalore; edición de Thomas Derpinghaus y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)