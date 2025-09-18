Cubana Pérez Hernández gana oro en triple salto de Mundial, Yulimar Rojas es bronce en su vuelta

Final de triple salto femenino

La cubana Leyanis Pérez Hernández logró el jueves una dominante victoria en la prueba de triple salto femenino del Mundial de Atletismo, mientras que la venezolana Yulimar Rojas, ganadora de los cuatro últimos títulos mundiales, se quedó con el bronce en su primera competición en dos años.

Pérez Hernández ha sido la saltadora más en forma de toda la temporada y marcó la pauta con un primer estirón de 14,85 mts (solo superado este año por su propia marca de 14,93). Luego saltó 14,90 en la tercera ronda y a 14,94 en la cuarta, que igualó en la sexta para completar una serie extraordinaria.

La venezolana Rojas, campeona olímpica en Tokio, también empezó de forma impresionante, sobre todo porque era su primera final desde hacía dos años, con 14,76 mts. Esa marca parecía suficiente para la plata hasta la ronda final, cuando Thea Lafond la superó con 14,89.

Lafond, que se adjudicó la primera medalla olímpica de Dominica al ganar el título olímpico el año pasado y se proclamó campeona del mundo en pista cubierta, se convirtió con la plata en la primera mujer del país que gana una medalla mundial de atletismo.

Con información de Reuters