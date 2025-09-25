Triple femicidio: Formosa se sumó a la marcha y elevó la voz bajo la consigna de Ni Una Menos

La conmoción por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela tuvo una fuerte repercusión en Formosa, donde movimientos feministas, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a la comunidad a movilizarse en rechazo a la violencia de género. La concentración se realizó en la Plaza San Martín y tuvo como eje la denuncia de la complicidad del Estado y las redes criminales en un sistema que, según expresaron, reproduce y legitima la violencia de manera permanente.

El caso de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, jóvenes de 20 y 15 años asesinadas en una vivienda de Florencio Varela, impactó en todo el país. Las autoridades investigan el hecho como una venganza vinculada a una organización de narcotráfico y ya son cuatro las personas detenidas. Sin embargo, para las organizaciones que encabezaron la convocatoria, el crimen excede lo individual: representa la cadena de violencias que atraviesa a mujeres y diversidades en distintos puntos del país.

Durante el encuentro, se destacó que la violencia de género no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una expresión de un entramado político, judicial, social y mediático que la sostiene. En ese sentido, se subrayó la importancia de la organización comunitaria en un contexto de desfinanciamiento de políticas públicas y de creciente invisibilización de las violencias.

Entre las consignas más repetidas estuvo la necesidad de construir una agenda activa que atraviese la vida cotidiana. Muchas de las presentes remarcaron la cercanía con las víctimas y sus familias, señalando que cada amiga, hija, madre o compañera se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a la violencia machista y la falta de protección estatal. Asimismo, se recalcó que la presencia efectiva del Estado y la cohesión comunitaria son claves para limitar el avance del narcotráfico y las redes de criminalidad que profundizan el riesgo para las mujeres.

La fuerza de la movilización, coincidieron las organizaciones, radica en su capacidad de articular un mensaje de resistencia. El llamado a la acción colectiva se convirtió en un gesto de convicción: la organización social es vista como la herramienta fundamental para construir territorios seguros y frenar la expansión de la violencia. Cabe destacar que la próxima convocatoria será el 3 de octubre en Formosa, en un encuentro abierto a toda la comunidad.

Realizan el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi

Hoy realizarán el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, en la localidad bonaerense de San Justo donde los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”.

Luego de que se hayan realizado las autopsias correspondientes, cuyos resultados preliminares confirman las torturas que sufrieron las tres chicas, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

De este modo, se espera que este jueves, de 14.00 a 18.00, se lleve a cabo el velatorio de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo. “Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresa la tarjeta difundida.