Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.

El colectivo Ni Una Menos convocó a movilizar a Plaza Flores este 24 de septiembre, a las 19 hs, en reclamo de justicia por Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), víctimas del triple femicidio de Florencio Varela. A la convocatoria se sumaron otros puntos a lo largo y ancho del país, como Córdoba capital, Paraná, Rosario, Salta capital, entre muchos otros.

Ni Una Menos por Brenda del Casillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Decenas de personas se movilizaron a Plaza Flores y pusieron el grito de Ni Una Menos en el cielo, por Brenda del Casillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La Av. Rivadavia se inundó de pañuelos violetas y pancartas con cifras escalofriantes, como lo es que en Argentina ocurre un femicidio cada 36 horas.

Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.

Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.

Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.

Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.

Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.

Triple femicidio: decenas de personas marcharon al grito de Ni Una Menos.