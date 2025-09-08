Cinco muertos en un tiroteo en una parada de autobús en Jerusalén

Personal de emergencia traslada a un herido en una camilla en el lugar donde se produjo un presunto ataque a tiros en las afueras de Jerusalén

9;N, 8 sep (Reuters) -Cinco personas murieron en un tiroteo a las afueras de Jerusalén, informó el servicio de ambulancias de Israel, mientras que la policía dijo que los responsables habían sido abatidos.

No estaba inmediatamente claro quién había llevado a cabo el tiroteo ni cuál era el motivo. El grupo miliciano palestino Hamás elogió a dos "combatientes de la resistencia" palestinos que, según dijo, habían perpetrado el ataque, pero no llegó a reivindicar la autoría.

El servicio de ambulancias identificó a las cinco víctimas como un hombre de 50 años, una mujer de unos cincuenta años y tres hombres de unos treinta años. Dijo que otras 11 personas habían sufrido heridas, incluidas seis que se encontraban en estado grave con heridas de bala.

La policía israelí dijo que dos atacantes llegaron en un vehículo y abrieron fuego en una parada de autobús en Ramot Junction. Un agente de seguridad y un civil dispararon y mataron a los asaltantes. En el lugar de los hechos se recuperaron varias armas, munición y un cuchillo utilizados por los atacantes, que la policía solo identificó como "terroristas".

La Yihad Islámica, otro grupo miliciano palestino, también elogió el tiroteo, pero no reivindicó su autoría.

El cruce se encuentra en una parte de Jerusalén que Israel capturó en la guerra de 1967 y posteriormente se anexionó, una medida que las Naciones Unidas y la mayoría de los países no reconocen.

La oficina del primer ministro israelí dijo que Benjamin Netanyahu estaba llevando a cabo una "evaluación de la situación" con autoridades de seguridad.

Unas imágenes de Reuters mostraban una fuerte presencia policial en la zona de Ramot tras el tiroteo. El servicio de ambulancias dijo que un paramédico que llegó al lugar encontró a las víctimas tendidas en la calzada y en la acera, algunas de ellas inconscientes.

"Fue una escena muy grave", dijo el paramédico Fadi Dekaidek, citado por el servicio de ambulancias.

El ejército israelí dijo que había desplegado soldados en la zona y que estaban ayudando a la policía en la búsqueda de sospechosos. Los soldados también estaban operando en zonas de Ramala, en Cisjordania ocupada por Israel, para llevar a cabo interrogatorios e "impedir el terrorismo", dijo.

En octubre de 2024, dos palestinos, uno armado con una pistola y otro con un cuchillo, mataron a siete personas en Tel Aviv. En noviembre de 2023, dos palestinos armados mataron a tres personas en una parada de autobús de Jerusalén. Los servicios de seguridad israelíes afirmaron que los atacantes del tiroteo de Jerusalén de 2023 estaban vinculados a Hamás.

Con información de Reuters