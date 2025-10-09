China perfecciona sus capacidades para un posible futuro ataque, según Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de la Guardia Costera de China se ve en una pantalla gigante que muestra imágenes de noticias sobre las patrullas de aplicación de la ley de la guardia costera en aguas alrededor de Taiwán, fuera de un centro comercial en Pekín, China

China está aumentando sus actividades militares cerca de Taiwán y perfeccionando su capacidad para organizar un ataque sorpresa, además de tratar de socavar la confianza en el Gobierno con tácticas de guerra "híbridas" en internet, según ha declarado este jueves el Ministerio de Defensa de la isla.

Taiwán, un país gobernado democráticamente que China considera como parte de su territorio, se ha enfrentado a una creciente presión militar por parte de Pekín en los últimos cinco años, incluyendo al menos siete rondas de grandes simulacros de guerra alrededor de la isla desde 2022.

"Los comunistas chinos han adoptado tácticas rutinarias de acoso de la zona gris, combinadas con patrullas conjuntas de preparación para el combate, ejercicios militares dirigidos y guerra cognitiva, lo que representa una amenaza integral para nosotros", dijo el Ministerio de Defensa en un informe publicado cada dos años.

La zona gris se refiere a operaciones no bélicas diseñadas para presionar a Taiwán, como patrullas de guardacostas, daños a cables submarinos y globos voladores.

Los guardacostas chinos están ampliando sus actividades en torno a Taiwán y en el futuro podrían adoptar "medidas agresivas de contención" en sintonía con los militares mientras ensayan escenarios de ataque, según el informe.

PASAR DE UN SIMULACRO A UN ATAQUE

Pekín también está utilizando la "guerra híbrida" para debilitar la confianza de la población en el Gobierno y el apoyo a los gastos de defensa, y está recurriendo a herramientas de inteligencia artificial para debilitar la ciberseguridad de Taiwán y detectar puntos débiles de las infraestructuras críticas, agregó.

"A través de acciones militares convencionales y no convencionales, pretende poner a prueba sus capacidades para atacar Taiwán y enfrentarse a fuerzas extranjeras", afirmó el Ministerio.

El Ministerio de Defensa chino no respondió a la petición de comentarios. China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control.

China también podría intentar pasar repentinamente de los simulacros al modo de combate activo para coger desprevenidos a Taiwán y a sus partidarios internacionales, lo que supondría una amenaza significativa para la paz y la seguridad regionales, añadió el ministerio taiwanés.

En los últimos años, China ha utilizado ampliamente buques mercantes civiles de carga rodada para operaciones de transporte militar y sigue desarrollando equipos especializados para operaciones de desembarco en playas, según el ministerio.

MANIPULACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Según el informe, China está utilizando un "ciberejército profesional" para manipular las cuentas de las redes sociales e inundarlas de desinformación con el fin de sembrar la división en la sociedad taiwanesa y debilitar la confianza en el gobierno.

Los medios de comunicación estatales chinos y sus colaboradores también han trabajado para debilitar la voluntad de lucha, según el informe.

Con información de Reuters