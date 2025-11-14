Colisión de un autobús contra una parada deja varios muertos en Estocolmo: policía

Vista de un autobús que chocó contra un paradero en Ostermalm en Estocolmo

14 nov (Reuters) -Varias personas murieron y otras resultaron heridas el viernes, al chocar un autobús contra una parada en el centro de Estocolmo, informó la policía sueca, que añadió que no tenía información que apuntara a que se trate de un atentado.

Según un portavoz de los servicios de rescate de Estocolmo, el incidente se saldó con seis víctimas, sin precisar el número de muertos ni de heridos. El portavoz dijo que no había pasajeros en el autobús en ese momento.

"Se está investigando como homicidio involuntario. El conductor del autobús ha sido detenido, pero eso es habitual en un incidente de este tipo", dijo un portavoz policial, añadiendo que no tienen información que apunte a un atentado.

La policía dijo que no haría comentarios sobre el número, sexo o edad de las personas muertas o heridas.

La policía, los servicios de rescate y las ambulancias estaban trabajando en el lugar de los hechos, informó la policía.

Una imagen publicada en la página web del diario Aftonbladet mostró a los servicios de emergencia en el lugar, rodeando un autobús azul de dos pisos, con restos esparcidos alrededor del vehículo.

El siniestro se produjo cerca de la universidad Royal Institute of Technology, según la policía.

"Todavía no sabemos la causa, pero ahora mismo mis pensamientos están sobre todo con los afectados y sus familias", dijo el primer ministro, Ulf Kristersson, en la red social X.

Con información de Reuters