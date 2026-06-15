Suecia aprueba ley de "buena conducta" para expulsar a los inmigrantes que incumplan las normas

Casas residenciales en Estocolmo

​El Parlamento sueco aprobó el lunes una ley que permite a las autoridades revocar ‌los permisos de residencia ‌de los inmigrantes por motivos de mala conducta, como tener deudas pendientes, realizar trabajos no declarados o mantener vínculos con organizaciones extremistas.

La ley, que se aplica a los permisos pendientes pero también con carácter retroactivo a los ya ​concedidos, forma parte ⁠de un endurecimiento general de las normas ‌de inmigración por parte del Gobierno ⁠derechista y su partido de ⁠apoyo, los nacionalistas Demócratas de Suecia, de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.

La ley ha ⁠sido criticada por la oposición y los ​grupos de defensa de los derechos ‌humanos por considerarla arbitraria, ‌ya que las decisiones se tomarían en ⁠función de comportamientos que no se han considerado delictivos.

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"La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones ​o ‌expresiones pueden utilizarse en su contra", afirmó en un comunicado el grupo Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo. "Socava el Estado de derecho y el principio de ⁠igualdad ante la ley".

El Gobierno, que ganó las elecciones de 2022 con la promesa de reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra la delincuencia, ha afirmado que las personas que se comportan mal o cometen delitos no son bienvenidas.

La ley no ‌especifica qué tipos de comportamientos se consideran inaceptables, pero el Gobierno ha mencionado el impago de deudas e impuestos, la delincuencia y los vínculos con organizaciones extremistas. La Agencia de Migración se encarga ‌de revisar los permisos y las decisiones pueden ser recurridas ante un tribunal de migración.

"Cualquiera que no ‌se esfuerce ⁠por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse", declaró el ministro ​de Migración, Johan Forssell, cuando presentó el proyecto de ley en marzo.

Con información de Reuters