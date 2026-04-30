Starmer dice que los judíos tienen miedo y promete tomar medidas tras apuñalamientos en Londres

Consecuencias de un apuñalamiento en la zona de Golders Green, en Londres.

Por Sam Tobin y ​Muvija M

LONDRES, 30 abr (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, se comprometió a tomar medidas para proteger a la ‌comunidad judía en Reino ‌Unido, reconociendo que los judíos estaban asustados un día después de que dos hombres fueran apuñalados en el norte de Londres, tras una oleada de ataques antisemitas en la capital británica.

Starmer, que ha sido objeto de duras críticas por parte de algunos miembros de la comunidad judía por la respuesta del Gobierno, prometió ​más presencia policial ⁠en las zonas judías, una campaña de represión contra quienes ‌difunden el antisemitismo y nueva legislación para hacer ⁠frente a las amenazas patrocinadas por Estados ⁠como Irán.

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Anteriormente fue abucheado y interrumpido por un pequeño grupo de personas que ondeaban pancartas con el lema "Keir Starmer, perseguidor de judíos" ⁠cuando visitó Golders Green, donde los dos hombres judíos ​fueron apuñalados el miércoles.

"La gente tiene miedo, ‌miedo de mostrarse tal y como ‌es en su comunidad, miedo de ir a la sinagoga ⁠y practicar su religión, miedo de ir a la universidad como judío, de enviar a sus hijos al colegio como judíos, de decirles a sus compañeros que son judíos", afirmó en ​una declaración ‌televisada.

El sospechoso del ataque de Golders Green, un ciudadano británico de 45 años nacido en Somalia, tenía antecedentes de violencia grave y problemas de salud mental, según la policía. También confirmaron que ya había sido derivado ⁠al programa de lucha contra la radicalización "Prevent" en 2020, mientras que los medios locales informaron de que había cumplido condena en prisión por un incidente ocurrido en 2008, cuando apuñaló a un agente y a un perro policía.

En medio de llamados generalizados para que se tomen más medidas para proteger a los cerca de 290.000 judíos que ‌viven en Reino Unido, Starmer afirmó que el Gobierno hará "todo lo que esté en nuestra mano para erradicar este odio", con mayores competencias para cerrar organizaciones que promuevan el extremismo y una campaña de represión contra los "predicadores del odio".

El Gobierno también dijo que acelerará ‌la tramitación de una ley que permita el enjuiciamiento de personas que actúen como representantes de un grupo patrocinado por un Estado, de ‌modo que puedan ⁠ser tratadas de la misma manera que los espías de los servicios de inteligencia extranjeros.

"Necesitamos poderes más ​amplios para hacer frente a la amenaza maligna que plantean Estados como Irán, porque sabemos a ciencia cierta que quieren hacer daño a los judíos británicos", afirmó Starmer.

(Editado en español por Carlos Serrano)