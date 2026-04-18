Desde La Rioja rechazaron los despidos del Servicio Meteorológico Nacional y en Chamical concretaron un paro ante los despidos

En el marco de un fuerte ajuste a nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzó con una nueva tanda de despidos que alcanza a 140 telegramas de desvinculación en todo el país, de los cuales algunos corresponden a La Rioja: su capital y la ciudad de Chamical. Los trabajadores preparan una medida de fuerza.

La información fue confirmada por el responsable del servicio en la provincia, Sergio Morán, quien detalló el alcance de la medida y expresó la preocupación existente entre los trabajadores. "Sí, justamente a partir del día de hoy, 140 compañeros y colegas van a dejar de prestar funciones en esta institución", explicó a medios locales.

Morán indicó que los trabajadores afectados son contratados y profesionales, y advirtió sobre la falta de comunicación oficial previa. "No se recibió ningún llamado ni mail. Hay mucha incertidumbre", señaló respecto a los cuatro trabajadores que serían desvinculados del organismo.

Impacto local y clima de incertidumbre

Actualmente, el SMN cuenta con 16 empleados en territorio riojano, por lo que la desvinculación de cuatro trabajadores implica, según el referente "una reducción significativa" del plantel, con posibles consecuencias en el funcionamiento operativo.

En relación al contexto general, Morán explicó que los gremios intentan frenar los despidos sin éxito y alertó sobre la posibilidad de nuevas cesantías. "Primero fueron 140, y se habla de otros recortes que podrían darse de acá a fin de año", sostuvo. Frente a este escenario, los trabajadores impulsan acciones para revertir la medida. “Estamos todos luchando para que estos 140 compañeros puedan ser reincorporados”, concluyó.

Medidas de fuerza en Chamical

La escalada de conflictividad laboral en la Provincia sumó un nuevo capítulo con el inicio de medidas de fuerza en la localidad de Chamical, donde trabajadores del sector concretaron un paro con cese total de actividades en la estación del Aeródromo Gobernador Gordillo. La jornada de protesta, que se extendió desde las 05:00 hasta las 12:00 horas, paralizó el funcionamiento habitual del organismo en respuesta a una situación que los gremios califican como un ataque directo a la estabilidad laboral en el interior riojano.

Este conflicto se inscribe en un escenario de creciente tensión donde las bases trabajadoras buscan frenar el avance de políticas de ajuste sobre el empleo público. Fue así que se advirtió sobre las medidas de acción directa continuarán hasta que las autoridades competentes garanticen la restitución de los puestos de trabajo afectados y el respeto a los derechos laborales adquiridos.

A nivel nacional se contabilizan aproximadamente 80 despidos recientes y se proyecta una alarmante cifra de hasta 500 cesantías sobre un plantel total de 700 trabajadores en todo el país.

La situación puso en estado de alerta a los empleados del organismo, quienes advierten que este desguace no solo precariza de forma extrema las condiciones laborales, sino que compromete seriamente la operatividad de un servicio público estratégico para el desarrollo y la conectividad a nivel regional y federal.