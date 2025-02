La Rioja subsidiará la luz a 33 mil familias que fueron perjudicadas por los aumentos de Nación

Tras la decisión tomada por el gobierno nacional de quitar los subsidios a miles de familias riojanas, la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR) afirmó que brindará ayuda provinciales a quienes quedaron afuera de la segmentación a nivel nacional.

Así lo afirmó en diálogo con Medios Provincia el presidente de EDELaR, Jerónimo Quintela, y adelantó que las 33 mil familias que perdieron el beneficio nacional podrán realizar el trámite. Quintela explicó que la segmentación divide a las familias en tres niveles que son n1, n2 y n3, por ello a la familia de n1 debería tener un ingreso por encima de los $3,800.000.00, pero que muchas familias perjudicadas no tienen ese nivel económico.

En ese marco, el presidente de la entidad energética señaló que ya en enero hay muchas personas que tuvieron un monto más elevado en la factura, y que comenzó en el periodo de noviembre, y que para enero aumentó entre 10 y 12 veces su valor.

Asimismo, el presidente de la entidad energética remarcó que "ante esta situación y el entendimiento de que a estas familias se le va a complicar mucho pasar estos meses, porque son boletas que realmente aumentan de forma muy considerable, el gobernador pidió que veamos la forma de llevar adelante esto, y que veamos la forma de seguirlo subsidiando".

Cómo tramitar el subsidio

Jerónimo Quintela adelantó que ya se están "generando todas las partes administrativas para modificar los cuadros tarifarios, con la aplicación de estos subsidios especiales", y enfatizó que si sale todo bien, a partir del miércoles "ya se podrá comenzar a recibir trámites de la inscripción de este nuevo beneficio que van a tener por parte de estas 33 mil familias".

"Estamos esperando que vengan las resoluciones específicas, lo que tenemos entendido es que se deberían acercar por las oficinas comerciales", señaló el presidente de la entidad energética provincial, y destacó que se pondrá "algún mecanismo para que pueda asistir algún familiar, en el caso que no pudieran venir ellos, o algo así para realizar los trámites".

"El primer trámite es el pedido de este subsidio, el segundo es la inscripción en el registro, es decir, generar el trámite correspondiente en nación, y el tercero es la aceptación de la situación que está pasando", concluyó Jerónimo Quintela, presidente de EDELaR.

La estabilidad del sistema eléctrico de La Rioja

El Ente Único de Control de las Privatizaciones (EUCOP), dirigido por Remo Bolognesi, celebró que, más allá con una ola de calor creciente y que azota a la provincia riojana profundamente, el sistema eléctrico funciona con gran capacidad ante el elevado consumo de electricidad.

Bolognesi informó que la estabilidad del sistema eléctrico provincial se encuentra hace unos 10 días sometido a un fuerte estrés a causa de la alta demanda eléctrica que se produce en los hogares, debido al uso intensivo de los equipos de aire acondicionado y refrigeración. "El sistema eléctrico está compuesto por partes mecánicas y eléctricas y sufre muchísimo con estas altas temperaturas", explicó Bolognesi y remarcó que "el alto consumo eléctrico da lugar a otro factor calórico y que hace que los materiales eléctricos padezcan cierta anomalía".

En ese marco, detalló que por una cuestión de protección, se producen "cortes instantáneos para evitar la ruptura de materiales más importantes". El director del Ente Único de Control de las Privatizaciones se refirió a los reclamos por los artefactos eléctricos dañados, y aclaró que las estadísticas no son mayores a las de otros veranos. Del mismo modo afirmó: "Los reclamos habituales son por artefactos dañados, pero no son más de lo que normalmente solemos recibir en esta época del año".

"Esto habla a las claras de que el sistema eléctrico provincial está fortalecido. No obstante, la fatiga de los materiales predomina cuando tenemos una ola de calor como esta cuando no hay variaciones de las temperaturas entre las primeras horas de la mañana y la noche sino que se mantienen estables y son altas y eso genera fatiga de los materiales", aseguró Remo Bolognesi.

El titular del EUCOP concluyó: "El retorno de la Administración Pública no genera un mayor consumo eléctrico porque esa gente que vuelve a la oficina antes estaba en su casa y consumía electricidad con sus propios aires acondicionados. Al estar esas personas compartiendo una oficina con un aire acondicionado, el consumo eléctrico baja porque no lo usan en sus casas. No hay un incremento de consumo, al contrario hay una pequeña disminución".