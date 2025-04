El sermón fúnebre del cardenal destaca el llamado del Papa a Trump a "construir puentes, no muros"

El cardenal Giovanni Battista Re preside la misa fúnebre del papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano

Ante cientos de líderes mundiales que asistieron al funeral del papa Francisco el sábado, el cardenal italiano Giovanni Battista Re pidió que se proteja a los migrantes, se ponga fin a las guerras y se tomen medidas contra el cambio climático global, los temas políticos favoritos de Francisco.

Re repitió una de las críticas más severas del Papa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encontraba presente entre la multitud, al pedir que se "construyan puentes, no muros".

Trump y el Papa intercambiaron críticas durante más de una década, principalmente relacionadas con el llamamiento del Papa a la compasión hacia los migrantes, a quienes Trump ha intentado deportar en repetidas ocasiones.

El sermón de Re, escuchado por una audiencia global de millones de personas, contenía un fuerte mensaje político para los dirigentes nacionales y un contundente mensaje interno para los cardenales católicos del mundo.

Para los aproximadamente 135 cardenales católicos que pronto tendrán la tarea de ingresar a un cónclave secreto para elegir al próximo Papa, también fue una posible hoja de ruta sobre cómo deberían comenzar sus deliberaciones.

En lenguaje espiritual, el prelado de 91 años dio un mensaje sencillo: no hay vuelta atrás.

Francisco, el primer pontífice de América Latina y que atrajo la atención mundial durante sus 12 años de papado, había estado "atento a los signos de los tiempos y a lo que el Espíritu Santo estaba despertando en la Iglesia".

"Rico en calidez humana y profundamente sensible a los desafíos de hoy, el papa Francisco compartió verdaderamente las angustias, los sufrimientos y las esperanzas de este tiempo", dijo el Reverendo

Tocó los corazones de la gente, dijo el cardenal, "de manera directa e inmediata".

Francisco, papa desde 2013, murió el lunes a los 88 años.

Su funeral del sábado, en el que también participaron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros 50 líderes mundiales, fue un evento cuidadosamente coreografiado, con cantos latinos, asientos estrictamente asignados y uso de antiguos ritos católicos.

Re también reiteró una crítica que Francisco lanzó contra Trump en 2016, cuando el magnate inmobiliario se presentaba por primera vez a la presidencia. Trump, dijo el Papa, "no era cristiano" debido a sus opiniones sobre la inmigración.

"Quien solo piensa en construir muros, dondequiera que estén, y no en construir puentes, no es cristiano", dijo Francisco en aquel momento. "Eso no está en el Evangelio."

Trump respondió entonces: "Que un líder religioso cuestione la fe de una persona es vergonzoso."

Más recientemente, el Papa calificó de "vergüenza" la ofensiva migratoria de Trump en su segundo mandato.

PONTIFICADO 'PROFUNDO'

El cardenal también citó un importante documento escrito por Francisco en 2015 sobre el cambio climático, que pretendía influir en los debates de la conferencia sobre el clima de París de 2016, y las visitas del Papa a las islas mediterráneas de Lampedusa y Lesbos, donde se reunió con inmigrantes en campos de detención.

No hay un favorito claro para suceder a Francisco como papa, pero hay antecedentes de sermones en funerales papales que influyeron en los cónclaves.

En el funeral del papa Juan Pablo II, en 2005, el sermón fue pronunciado por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, quien, once días después, fue elegido papa Benedicto XVI.

Re tiene 91 años, no puede entrar al cónclave y no es candidato papal.

Sin embargo, sugirió que los cardenales podrían aprender una lección de las aproximadamente 250.000 personas que dieron su último adiós a Francisco en la basílica de San Pedro en los tres días previos al funeral.

"Las manifestaciones de afecto que hemos presenciado en los últimos días tras su paso de esta tierra a la eternidad nos dicen hasta qué punto el profundo pontificado del papa Francisco ha tocado las mentes y los corazones", afirmó el cardenal.

Con información de Reuters