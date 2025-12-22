Cuando era empleado, Adorni ganó un juicio laboral y cobró casi $ 90 millones de hoy

Mientras el Gobierno busca sortear las consecuencias de sus propios errores no forzados en el debate por la reforma laboral, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le ganó un juicio en dicho fuero a un ex empleador por despido y se hizo con una indemnización de un millón de pesos en 2017 (unos 57 mil dólares), equivalentes a una cifra cercana a los 90 millones de pesos de hoy.

La reforma laboral de Milei tiene como uno de los objetivos declarados el fin de la llamada "industria del juicio" y un tope a las indemnizaciones por despido, al eliminar algunos de los ítems que pueden ser considerados como parte de la remuneración que se tome de base para el cálculo de la misma. Además, habilitaría a las pequeñas y medianas empresas (pymes) la posibilidad de pagarlas en cuotas.

El juicio laboral de Adorni: todos los detalles

El 12 de septiembre de 2017, el economista llegó a un acuerdo judicial con la firma MAPEMFI S.A., concesionaria de autos Renault, en el marco de un conflicto laboral por el despido del hoy hombre fuerte del gobierno libertario. Allí, quedó establecido que el monto que debería abonarle a Adorni en concepto de indemnización por antigüedad la suma de 1.000.000 de pesos. Adorni se comprometía en ese acto a desistir del resto de los reclamos y MAPEMFI se hacía cargo de los costes del proceso.

Según el documento judicial donde quedó establecido el acuerdo y al cual accedió El Destape, Adorni desistía de la acción y del derecho respecto de los codemandados RENAULT ARGENTINA S.A., PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y CENTRO AUTORMOTORES S.A.. Entre los puntos que la reforma laboral ataca está justamente la limitar la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación para impedir que un juicio laboral se haga a varias empresas.

El monto se abonaría en cuatro cuotas mensuales consecutivas, cada una de $250.000 de entonces: la primera debía abonarse el 20 de septiembre, 8 días después de celebrado el acuerdo. El resto, los días 20 de octubre, 20 de noviembre y 20 de diciembre de 2017. Sumado a esto, MAPEMFI aceptaba pagarle los abogados al demandante por la cifra de 200 mil pesos más IVA, si correspondiere.

A cuánto equivale hoy la indemnización de Adorni

El millón de pesos que cobró el hoy jefe de Gabinete de parte de su ex empleador MAPEMFI S.A. en septiembre de 2017 es equivalente, si ajustáramos por la inflación acumulada de 8425%, a $85.249.992,38, según el último dato de inflación disponible del INDEC, en el mes de noviembre de 2025.

Si la actualización se hiciera por tipo de cambio, el ajuste sería muy similar: el día que se firmó el acuerdo laboral, el tipo de cambio oficial había llegado a $17,37, según el promedio de entidades financieras que difunde el Banco Central. Lo que da una indemnización igual a U$S 57.570. A $1480 por dólar, la indemnización de Adorni llegaría hoy a $85.204.375.

Qué dice la reforma laboral sobre los juicios

En su batalla contra la "industria del juicio", el proyecto de Modernización Laboral incluye varios ítems para limitar la posibilidad de los trabajadores de reclamar en sede judicial a sus empleadores.

• Indemnización única: Se prohíben los reclamos adicionales por daños y perjuicios (derecho civil); la indemnización de la LCT pasa a ser el único resarcimiento posible.

• Tope a las costas: La responsabilidad por honorarios y gastos judiciales se limita a un máximo del 25 % del monto de la condena.

• Caducidad automática: Los procesos finalizarán por inactividad de las partes (caducidad de instancia) en 6 meses (primera instancia) o 3 meses (segunda instancia o procesos rápidos) sin necesidad de aviso previo.

• Actualización de deudas: Los créditos se ajustarán por IPC más un 3 % de interés anual, eliminando el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo).

• Límite a la responsabilidad solidaria: El empleador principal queda exento de responsabilidad por deudas de sus contratistas si demuestra haber controlado su debida registración laboral.

• Fin de multas procesales: Se deroga la sanción por "conducta maliciosa o temeraria" del empleador durante el juicio.

• Intervención de ARCA: Si se detecta falta de registro, el juez enviará los datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que liquide multas, en lugar de aplicarlas automáticamente a favor del trabajador.

• Exclusión de plataformas: Los repartidores de apps se consideran independientes, lo que impide demandar por la existencia de una relación de dependencia laboral