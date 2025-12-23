El Gobierno Bonaerense decretó asueto en días claves festivos

A través del decreto Nº3063, el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró asueto administrativo para la Administración Pública Provincial en la última semana del año. Se trata de los días miércoles 24, y los viernes 26 y 31 de diciembre de 2025. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof otorgó una jornada más de descanso de cara a la celebración de la Navidad y el Año Nuevo para cientos de miles de empleados y empleadas que trabajan en las dependencias bonaerenses.

Según se detalla en el escrito se “exceptúa del asueto administrativo” al personal dependiente de las “Policías” de la Provincia de Buenos Aires y del “Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad”. La medida tampoco correrá para el “personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados, al personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El “personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida, el personal comisionado que trabaja en el Operativo de Sol a Sol 2025-2026 y el personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial” deberá seguir trabajando y no estará enmarcado dentro del asueto.

El artículo 3 también aclara que la medida “no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras”. Finalmente se invita al Poder Legislativo, Judicial y a los Municipios a “adoptar idéntica medida”.

Habrá feriado bancario el 24 y 31 de diciembre

En tanto, el Banco Central dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre. En este marco, se invita a todas las entidades financieras y cambiarias del país a seguir la misma medida, por lo que los bancos no estarán abiertos en esos días y de esta forma no se podrá hacer trámites presenciales ni comprar dólares.

Este cierre, previsto para las jornadas de las Fiestas, se enmarca en las festividades que, como cada año, alteran los horarios habituales de atención bancaria. En consecuencia, aquellos que necesiten realizar trámites o gestiones que requieren presencia en las entidades, como retiros, pagos o consultas, deberán anticiparse a estos días no laborables o recurrir a alternativas electrónicas.

El uso de los servicios bancarios digitales se consolida como la mejor alternativa para poder gestionar operaciones de forma rápida y sencilla. A través de las plataformas de homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, es posible realizar transferencias, pagos, consultas de saldo, recargas y una variedad de operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.