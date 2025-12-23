Una aerolínea reprogramó varias veces un vuelo a un pasajero y deberá pagarle $1,3 millones por el daño moral causado.

Una aerolínea deberá indemnizar a un pasajero con más de $1,5 millones por reiteradas reprogramaciones de un vuelo de cabotaje. El Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba falló a favor del pasajero en una demanda por daños y perjuicios contra FB Líneas Aéreas S.A.

La sentencia, firmada el 29 de septiembre de 2025 por el juez Carlos Arturo Ochoa, analizó la responsabilidad de la aerolínea desde el derecho aeronáutico y del consumidor, con énfasis en la vulnerabilidad del pasajero ante las cancelaciones y la falta de información.

El caso: reiteradas reprogramaciones, daño moral y una suma millonaria

El pasajero, había contratado un vuelo de cabotaje desde Córdoba hacia Buenos Aires para el 20 de enero de 2025. Dicho vuelo fue cancelado y reprogramado en tres oportunidades durante el mismo día, extendiendo el horario originalmente previsto hasta horas de la tarde.

El afectado debía llegar a Buenos Aires para tomar un vuelo internacional con destino a Israel esa misma noche. Y frente a la incertidumbre, se vio obligado a comprar un nuevo pasaje con otra compañía para no perder su conexión internacional.

Sin embargo, la empresa negó haber incurrido en incumplimientos, sostuvo que las reprogramaciones fueron notificadas y que el pasajero consintió los cambios. Además, afirmó que el último ajuste horario no superó el límite legal y que el pasajero voluntariamente no utilizar el servicio.

Qué determinó la Justicia

El juez consideró que se trató de una relación de consumo y concluyó que la aerolínea incumplió sus obligaciones al reprogramar el vuelo en reiteradas oportunidades, superando el límite legal y sin brindar asistencia ni información adecuada al pasajero.

Por ello, admitió el reclamo por daño patrimonial y condenó a FB Líneas Aéreas S.A. a pagar $246.950,15 por el costo del nuevo pasaje adquirido, más intereses.

El juez destacó la situación de vulnerabilidad del pasajero y sostuvo que la aerolínea debía adoptar medidas activas de protección. Consideró que las reiteradas reprogramaciones sin asistencia generaron incertidumbre, angustia y nerviosismo, configurando un daño moral indemnizable.

La suma que deberá pagar la aerolínea

Aunque el pasajero reclamó $1.500.000, el juez fijó el daño moral en $1.300.000, al considerar acreditada una afectación emocional significativa. El monto devengará un interés del 8% anual desde el 21 de enero de 2025 hasta la sentencia y, a partir de allí, la tasa pasiva promedio del BCRA.

Resolución final

Finalmente, el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó a la aerolínea demandada el pago de las sumas reconocidas, otorgando un plazo de 15 días para el cumplimiento de la sentencia una vez firme.

Las costas del proceso fueron impuestas en un 95% a cargo de la demandada y en un 5% a cargo del actor, quien quedó exento de su pago en virtud de lo dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor. La regulación de honorarios fue diferida para la etapa de ejecución de sentencia.