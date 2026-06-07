Selección iraní para el Mundial llega a Tijuana en momentos de gran tensión con Estados Unidos

Por Emily Green
TIJUANA, 7 jun (Reuters) - La selección nacional de fútbol de Irán llegó a Tijuana en la madrugada del domingo, antes de disputar tres partidos del Mundial en Estados Unidos, en medio de unas tensiones que han convertido el mayor evento deportivo del mundo en una pugna de poder blando entre los países enfrentados.
La selección aterrizó poco después de las 5 de la mañana hora local (1200 GMT) en la ciudad mexicana, al otro lado de la frontera con San Diego, tras un vuelo nocturno desde Turquía, donde ha estado entrenando durante las últimas tres semanas.
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La federación iraní negoció en el último momento el traslado de la base del equipo de Arizona a México, debido en parte a la incertidumbre sobre si se les concederían visados para entrar en Estados Unidos.
Estados Unidos concedió los visados a todos los jugadores el viernes, apenas 10 días antes de su primer partido, pero a varios integrantes del equipo de apoyo no se les concedieron, entre ellos "miembros clave del cuerpo técnico y administrativo", según la federación de fútbol de Irán.
Irán tiene previsto disputar sus dos primeros partidos del Grupo G cerca de Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, para luego enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.
(Reportaje de Emily Green; edición de Clare Fallon, Editado en español por Juana Casas )